Odotettujen 27" 4K 240 Hz- ja QHD 500 HZ -mallien lisäksi yhtiö esitteli myös uudet Smart Monitor M9- ja ViewFinity S8 -mallit sekä 3D-sisältöä ilman laseja toistavan Odyssey 3D:n.

Asuksen ja MSI:n ohella myös Samsung itse on julkistanut uusia näyttöjä CES-messujen alla. Mukana oli odotetusti 27” QD-OLED-uutuudet, joiden lisäksi yhtiöllä oli uusia näyttöjä myös maltillisempiin tarpeisiin.

Samsung Odyssey G8 (G81SF) on yhtiön oma näkemys uusimman sukupolven QD-OLEDista 27” 4K-resoluution ja 240 hertsin virkistystaajuuden pelinäytöstä, kun Odyssey G6 (G60SF) edustaa puolestaan 27” QHD-resoluution ja 500 hertsin virkistystaajuuden vaihtoehtoa. Molemmat on varustettu AMD FreeSync Premium Pro -sertifioidulla vaihtelevan virkistystaajuuden tuella ja niistä löytyy luonnollisesti myös VESA DisplayHDR True Black 400 -tuki.

Kolmas Odyssey-uutuus eli Odyssey 3D (G90XF) tarjoilee puolestaan käyttäjälle 3D-kokemuksen ilman laseja. Valitettavasti näytön ominaisuuksista ei ole kerrottu käytännössä muuta, kuin että sen pinta on 3D-efektin mahdollistamien linssien täyttämä ja näytöstä löytyy stereokamera 3D-kokemuksen optimointiin. Se osaa myös muuntaa 2D-sisältöä 3D:ksi, mutta tämänkään toteutuksesta ei vielä kerrottu sen enempää.

Samsungin uusin tulokas tuottavaan työhön on ViewFinity S8 (S80UD) peräti 37” 4K-paneelilla. Yhtiö ei valitettavasti ole tarkentanut paneelin tyyppiä tai virkistystaajuutta, mutta kehuu sen kykenevän toistamaan 99 % sRGB-väriavaruudesta ja saaneen TÜV Rheinlandilta Ergonomic Workspace Display -sertifikaatin. Näytössä on myös sisäänrakennettu KVM-kytkin ja 90 watin USB-PD-lataustuki helpottamaan useamman kokoonpanon käyttöä.

Peruskäyttöön Samsung esitteli puolestaan uuden Smart Monitor M9:n (M90SF). 32” QD-OLED-paneeli on 4K-resoluutiota, mutta sen virkistystaajuutta ei ole mainittu. Näytön ominaisuuslistaus on kansoitettu uusilla tekoälytermeillä. Näytön kehutaan tukevan kuvaa optimoivaa AI Picture Optimizer -ominaisuutta ja sisäistä 4K AI Upscaling Pro -skaalausta. Näytöstä löytyy lisäksi 4K-tarkkuuden sisäänrakennettu webbikamera ja näytön paneeli on DisplayHDR True Black 400 -sertifioitu.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)