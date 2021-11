Globaalin piiripulan painostamana Yhdysvaltoihin on rakentamassa uusia tuotantolaitoksia nyt alan kaikki kolme merkittävintä nimeä: Intel, Samsung ja TSMC.

Pitkään jatkuneelle globaalille piiripulalle ei näy vielä loppua ja esimerkiksi NVIDIAn Jensen Huang arvioi pulan jatkuvan ainakin läpi ensi vuoden. Tulevaisuuden tarpeisiin panostetaan kuitenkin nyt ennätysvauhtia ja niin Yhdysvallat kuin EU:kin ovat panostamassa omilla tahoillaan piirituotannon saamiseksi omille mailleen. Sekä Intel että TSMC ovatkin jo ilmoittaneet rakentavansa uusia tuotantolaitoksia sekä uudelle että vanhalle mantereelle.

Nyt Samsung on ilmoittanut omista uusista laajenemisaikeistaan ja ilmoittanut seuraavan uuden tuotantolaitoksensa nousevan Yhdysvaltain Texasiin. Uuden tehtaan rakennustyöt aloitetaan Taylorissa Texasissa ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana ja tuotantolaitoksen on tarkoitus olla toimintakunnossa vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla.

Taylor valikoitui tehtaan sijoituspaikaksi paitsi paikallisen infrastruktuurin laadun, paikallisten puolijohde-ekosysteemin, paikallishallinnon tuen kautta, myös sen maantieteellisen sijainnin vuoksi. Uusi tuotantolaitos sijaitsee kivenheiton päässä yhtiön Austinissa sijaitsevista tuotantolaitoksista. Samsung arvioi uuden Texasin tuotantolaitoksensa kustannuksiksi noin 17 miljardia dollaria eli yli 15,1 miljardia euroa. Tuotantolaitoksen odotetaan luovan kaupunkiin yli 2000 pysyvää korkean tason työpaikkaa ja epäsuorasti tuhansia muita työpaikkoja. Lisäksi Samsung tulee tukemaan rahallisesti kaupunkiin perustettavaa Samsung Skills Center for the Taylor Independent School District -keskusta, jonka on tarkoitus auttaa nuoria kehittymään tulevaisuuden haasteisiin ja löytämään harjoittelu- ja työpaikkoja.

Lähde: Samsung