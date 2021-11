Video: Testissä Deltaco DK440B -näppäimistö

Deltaco DK440B on 99 euron hintainen 65 % kokoinen, langaton ja Kailhin Box-kytkimillä varustettu pelinäppäimistö.

Deltaco julkaisi pari vuotta sitten erittäin suositun 60 % kokoisen ja 39 euron hintaisen GAM-75-näppäimistön. Nyt vuorossa on pykälän isompi ja parannetuilla ominaisuuksilla varustettu GAM-100, jonka musta versio on nimetty DK440B:ksi, valkoinen WK95:ksi ja pinkki PK95:ksi.

Näppäimistön ominaisuudet ovat 65 % koko eli mukana on fyysiset nuolinäppäimen, delete, page up, page down ja pykälänäppäin, mutta ylärivi eli funktionäppäimet ja oikean puolen numpad puuttuvat. Näppäimistö on langaton ja varustettu 2,4 GHz:n USB-vastaanottimella, Bluetooth-tuella ja punotulla USB C -kaapelilla. Kytkinvaihtoehdot ovat Kaihlin lineaariset ja tuntopisteelliset Box-kytkimiet ja näppäinhatut ovat mustaksi maalattua ABS-muovia, joiden päällipuoli on tyhjä ja merkit on kaiverrettu kylkeen. Näppäimistö on RGB-valaistu ja näppäimistöä pystyy ohjaamaan erikseen ladattavalla ja asennettavalla sovelluksella.

Esittelemme videolla näppäimistön ominaisuudet ja testaamme sitä kirjoittaessa ja pelatessa. Näppäimistön suositushinta on 99 euroa, mutta se on tällä hetkellä tarjouksessa 69 euron hintaan.

Jos pidit videosta niin tilaa io-techin YouTube-kanava ilmaiseksi, kiitos!

Katso video Youtubessa