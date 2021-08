Samsung vaihtoi 970 Evo Plus -SSD-aseman ohjainpiirin uuteen kaikessa hiljaisuudessa

Uuden ohjainpiirin myötä 970 Evo Plussan SLC-välimuisti on aiempaa suurempi ja toimii entistä nopeammin, mutta välimuistin loputtua meno hyytyy liki puoleen aiemmasta mallista.

Aina silloin tällöin otsikoihin päätyy tapauksia, joissa valmistaja on vaihtanut kaikessa hiljaisuudessa tietyssä tuotteessa käytettyjä komponentteja toisiin, jotka eivät välttämättä vastaa ominaisuuksiltaan alkuperäistä. Nyt komponenttivaihtoja on tapahtunut myös Samsungilla.

Samsung on vaihtanut 970 Evo Plus -sarjan SSD-asemissa käytettävää ohjainpiiriä alkuperäisestä Phoenixistä uuteen Elpisiin. Elpis on entuudestaan tuttu muun muassa yhtiön lippulaivamallista 980 Prosta ja tukisi myös PCIe 4.0 -standardia, mutta tuki ei ole käytössä 970 Evo Plussassa. Piirilevyllä on nähtävissä myös joitain muita komponenttimuutoksia, mutta ne liittynevät nimenomaan ohjainpiirin vaihtoon.

Vaihdokseen huomannut Kiinalainen 潮玩客-YouTube-kanava on ajanut uudella versiolla myös testejä alkuperäisellä ohjainpiirillä varustettua 970 Evo Plussaa vastaan. Testien mukaan uudella ohjainpiirillä varustettu teratavun asema on kasvattanut sen SLC-välimuistin kokoa 42:sta 115 gigatavuun ja se toimii myös tällöin selvästi nopeammin. Kun SLC-välimuisti täyttyy, tilanne kuitenkin muuttuu dramaattisesti; vanha Evo Plus jatkaa kirjoittelua välimuistin loppumisen jälkeen noin 1500 Mt/s:n vauhdilla, kun uusi Evo Plus tipahtaa noin 800 megatavuun sekunnissa.

Samsung on erottanut tuotteet toisistaan uudella tuotekoodilla. Vanhat asemat tunnistaa tuotekoodista MZVLB1T0HBLR, kun uudet on merkitty MZVL21T0HBLU.

Lähde: ComputerBase