Ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viralliset tuet Myst-, Aliens: Fireteam Elite- ja Little Nightmares II: Enhanced Edition -peleille.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 21.8.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 10:lle ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä integroidulla grafiikkaohjaimella varustettuja Zen-prosessoreita.

Radeon Software 21.8.2 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viralliset tuet Myst-, Aliens: Fireteam Elite- ja Little Nightmares II: Enhanced Edition -peleille. Ajureiden luvataan parantavan suorituskykyä Myst-pelissä parhaimmillaan 6 prosenttia 4K-resoluutiolla Medium-asetuksilla säteenseuranta käytössä.

Tuttuun tapaan ajureissa korjataan myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattuja bugeja ovat esimerkiksi F1 2021 -pelin jaetun ruudun tilan mahdolliset artifaktit, Control-pelissä mahdollisesti esiintyneet korruptoituneet valonsäteet sekä Open Broadcaster Softwarea eli OBS:ää vaivanneet nauhoitusongelmat RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla, kun käytössä on HEVC- eli H.265-koodekki. Tiedossa olevia ongelmia edustavat esimerkiksi ajureiden timeout-ongelmat RX 500 -sarjan näytönohjaimilla kun käynnissä on sekä peli että striimattava video, Payday 2 -pelissä joillain näytönohjaimille esiintyvät artifaktit sekä Horizon Zero Dawnin mahdolliset kaatumiset pitkissä pelisessioissa. Lisäksi AMD tutkii raportteja, joiden mukaan Myst- ja Kingshunt-pelit saattavat kaatua mustaan ruutuun. Toistaiseksi korjaukseksi kerrotaan Performance Metrics Overlayn ja/tai Radeon Image Sharpening -ominaisuuden kytkeminen pois käytöstä kyseisissä peleissä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä