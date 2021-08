Intelin tuleva Core i9-12900K ensimmäisessä Geekbench-testivuodossa

Ensimmäisten Geekbench-tulosten perusteella Core i9-12900K peittoaisi Ryzen 9 5950X:n sekä yhden- että kaikkien ydinten suorituskyvyssä.

Intel valmistelee syksyllä julkaistaviksi uusia Alder Lake -arkkitehtuuriin perustuvia prosessoreita. Alder Lake on yhtiön ensimmäinen järeä ns. hybridiprosessori, eli siinä on käytössä sekä suorituskykyisiä Golden Cove- että energiatehokkaita Gracemont-ytimiä.

Nettiin on alkanut jo tippumaan ensimmäisiä tuloksia Intelin tulevilla prosessoreilla. Tuttu vuotaja Tum Apisak on löytänyt Geekbenchin tulostietokannasta tuloksia sekä tulevalle Core i9-12900K -huippumallille että pari pykälää matalammalta löytyvälle Core i7-12700:llekin.

Geekbenchin mukaan Core i9-12900K on odotusten mukaisesti varustettu yhteensä 16 ytimellä, jotka voivat ajaa samanaikaisesti 24 säiettä. Erikoiselta kuulostavat säiemäärät selittyvät Gracemont-ytimillä, jotka eivät tue Hyper-threading-teknologiaa, toisin kuin Golden Covet. Intelin uusi lippulaiva saa Geekbench-testeissä yhdellä ytimellä tuloksekseen 1834-1893 pistettä ja kaikilla ytimillä 17299-17370 pistettä. Yhden ytimen tulos jää Tom’s Hardwaren taulukon mukaan jälkeen i9-11900K:sta, mutta peittoaa Ryzen 9 5950X:n. Kaikilla ytimillä uutuus peittoaa i9-11900K:n yli 41 %:n erolla ja 5950X jää sekin jälkeen, joskin vain 2,5 %:n marginaalilla. Geekbench-tuloksissa on kuitenkin syytä huomioida, että esimerkiksi i9-11900K tukee testiohjelman hyödyntämiä AVX-512-laajennoksia, mutta Core i9-12900K tai Ryzen 9 5950X ei.

Geekbenchistä on löytynyt myös Core i7-12700 -tuloksia, mutta niihin liittyy vielä toistaiseksi enemmän epävarmuutta. Geekbenchillä on vaikeuksia tunnistaa Alder Lake -prosessoreita vielä oikein esimerkiksi välimuistien osalta, mutta listauksen mukaan i7-12700:ssa olisi käytössä 8 ydintä ja 16 säiettä, mikä ei mene tasan, jos käytössä on sekä Performance- (Golden Cove) että Efficient (Gracemont) -ytimiä. Tämän vuoksi kyseisten mallien tuloksiin ei kannata kiinnittää vielä senkään vertaa huomiota.

Lähteet: Tum Apisak @ Twitter, Tom’s Hardware