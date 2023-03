Exynos 2300 -järjestelmäpiiristä löytyy kernelitiedostojen mukaan yksi X3-ydin, neljä A715-ydintä ja neljä A510-ydintä sekä edeltäjää järeämpi RDNA2-grafiikkaohjain.

Samsung hylkäsi omat Exynos-järjestelmäpiirinsä Galaxy S23 -sarjan osalta ja turvautui yksinomaan Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2:een. Kokonaan yhtiö ei ole kuitenkaan unohtanut omia järjestelmäpiirejään. Yhtiö varmisti hiljattain työskentelevänsä kokonaan uuden Galaxy-sarjalle suunnitellun järjestelmäpiirin parissa, mutta siihen on matkaa vielä vähintään pari vuotta. Sitä odotellessa luvassa on ilmeisesti kuitenkin vielä uusia Exynoksiakin.

IT Home on saanut käsiinsä kuvia Exynos 2300 -järjestelmäpiirin kernelitiedostoista. Tiedostot paljastavat tulevan Quadra-koodinimellisen järjestelmäpiirin sisältävän totuttuun nähden erikoiset yhdeksän prosessoriydintä: yksi 3,09 GHz:n Cortex-X3, neljä 2,65 GHz:n Cortex-A715:tä ja neljä 2,1 GHz:n Cortex-A510:tä.

Järjestelmäpiirin Xclipse 930 -grafiikkaohjain perustuu edelleen AMD:n RDNA2-arkkitehtuuriin. Viking-koodinimellinen ohjain lasketaan Van Gogh -johdannaisiin (Van Gogh Lite) toteutuksiin, eli merkittäviä muutoksia ei ole luvassa. Tällä hetkellä tiedossa olevat erot jäävätkin yksiköiden määriin. Xclipse 930:ssa on 4 WGP:tä eli 8 Compute Unitia tai 512 stream-prosessoria, kun edeltävässä 920:ssa oli 3 WGP:tä eli 6 CU:ta tai 384 stream-prosessoria. Teksturointiyksiköiden määrä on kasvanut 24:stä 32:een ja ROP-yksiköiden määrä pysynyt ennallaan 24:ssä. Grafiikkaohjaimen kellotaajuus on asetettu 1,4 GHz:iin.

Lähteet: Pocket-Lint, IT Home