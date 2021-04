Samsungin Galaxy S21 FE renderöintivuodossa

Galaxy S21 FE noudattaa sarjan tuttua muotkieltä ja sen huhutaan rakentuvan tällä kertaa 6,4-tuumaisen näytön ympärille.

Samsung laajensi Galaxy S -valikoimaansa ”Fan Edition” eli FE-malleilla viime sukupolven S20:n myötä. Nyt kuvavuodot paljastavat vastavan mallin olevan tulossa myös S21:stä.

Luotettavaksi vuotajaksi kerta toisensa jälkeen osoittautunut Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer on julkaissut renderöintejä Samsungin tulevasta Galaxy S21 FE -mallista. Puhelin noudattaa muista sarjan malleista tuttua muotokieltä kuoren reunukseen sulautuvalla kamerakyhmyllä. Kamerakyhmyssä on kolme kameraa ja LED-salama on sijoitettu kyhmyn ulkopuolella takakuoreen.

S21 FE:n kerrotaan rakentuvan 6,4-tuumaisen tasaisen näytön ympärille ja puhelimen etukamera on lyöty läpi näytön ylälaidan keskeltä. Puhelimen rungon kerrotaan olevan metallia, mutta takakuoreksi povataan ”frosted glassticia” eli huurrettua lasia muistuttavaa muovia. Puhelimen mitoiksi kerrotaan 155,7 x 74,5 x 7,9 millimetriä, joskin kamerakyhmyn kohdalla puhelimen paksuus nousee 9,3 millimetriin. Puhelin on mittojen mukaan siis hieman perusmallia suurikokoisempi.

Lähde: OnLeaks @ Twitter