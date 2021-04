NVIDIA julkaisi uudet GeForce 466.11 -ajurit näytönohjaimilleen

Ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima Mortal Shell -peliin DLSS-tuen tuovalle päivitykselle ja tuki Valorantin NVIDIA Reflex -päivitykselle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 466.11 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 466.11 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen Game Ready -leima Mortal Shell -peliin DLSS-tuen tuovalle RTX-päivitykselle. DLSS:n kerrotaan parantavan suorituskykyä pelissä parhaimmilalaan 130 % 4K-resoluutiolla. Lisäksi ajureissa on tuoreimmat päivitykset Valorantin NVIDIA Reflex -päivitykselle, tuki NVIDIA Broadcast Noise Reduction -ominaisuudelle OBS:ssä ja tuki kuudelle uudelle G-Sync Compatible -näytölle.

Ajureissa on tuttuun tapaan liiskattu myös aiempien julkaisujen bugeja. Tällä kertaa korjauksen saaneita ongelmia olivat Supreme Commander -pelisarjan heikko suorituskyky, Adobe Camera RAW 12.x -kuvien mahdollinen näkyminen mustina Lightroom-sovelluksessa, MS Flight Simulator 2020 VR:n nykiminen, kun Hardware-accelerated GPU scheduling -ominaisuus on pois käytöstä sekä joillain näytöillä vääristyneet väritasot Windowsin käynnistyttyä. Tiedossa olevia ongelmia ovat pääosin tuttuja aiemmista ajureista, kuten World of Warcraft: Shadowlandsissa tietyissä paikoissa esiintyvä grafiikoiden vilkkuminen, Batman Arkham Knightin kaatuilu, jos Turbulence Smoke -ominaisuus on käytössä ja Steam VR -pelin nykiminen, jos taustalla pyörii jokin näytönohjaimen tietoja tarkkaileva sovellus. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä