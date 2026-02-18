Samsung tulee esittelemään uudet Galaxy S26 –puhelimet viikon kuluttua eli 25. helmikuuta pidettävässä Galaxy Unpacked –julkaisutilaisuudessa. Ennakkotietojen mukaan Galaxy S26 ja S26+ tulevat käyttämään yhtiön omaa Exynos-järjestelmäpiiriä, kun Ultra-mallissa turvaudutaan raporttien mukaan Qualcommin Snapdragoniin.
Geekbenchin tulostietokantaan on nyt saatu tulokset sekä S26- että S26+-malleissa käytettävällä Exynos 2600:lla sekä Ultrassa sykkivällä Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Samsung –erikoismallilla. Exynos luottaa kymmeneen Armin uusimman sukupolven ytimeen: yksi C1-Ultra, kolme C1-Prota ja kuusi matalammalle kellotettua C1-Prota. Snapdragonissa on puolestaan tuttuun tapaan kahdeksan ydintä: kaksi tehokasta ja kuusi energiatehokasta 3. sukupolven Oryon-ydintä.
Geekbench 6:lla ajetuissa testeissä Qualcommin Samsungille viilaama erikoisversio Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiristä nappaa helpon voiton yhdellä ytimellä. Snapdragon nettoaa testissä 3724 pistettä, kun Exynokselle ropisee vain 3197 pistettä. Kaikilla ytimillä tilanne on kuitenkin toinen ja piirit ovat käytännössä rinta rinnan: Snapdragonille 11237 ja Exynokselle 11012 pistettä.
Grafiikkasuorituskyvyn puolella tilanne muuttuu Exynoksen eduksi ainakin mitä säteenseurantaan tulee. GPU Score –testin In Vitro 1.0 -säteenseurantatestissä Exynos 2600:n Xclipse 960 –grafiikkaohjain saa kokoon 8321 pistettä, kun Snapdragon 8 Elite Gen 5:n Adreno 840 jää 7649 pisteeseen. Kuriositeettina mainittakoon myös, että Armin uusimman sukupolven Mali-G1-Ultra MC12 jää molemmista jälkeen netoten testissä 7075 pistettä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, tuleeko Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Samsung –erikoisversio käyttämään korkeampia grafiikkaohjaimen kellotaajuuksia kuin perusversio, mikä voisi riittää kirimään vajaan 9 %:n eron umpeen.
