Ensimmäisten testien mukaan S26 Ultra Snapdragonilla voittaa yhden ytimen suorituskyvyssä selvästi, mutta kaikilla ytimillä mennään tasatahtiin ja säteenseurannassa Exynos on edellä.

Samsung tulee esittelemään uudet Galaxy S26 –puhelimet viikon kuluttua eli 25. helmikuuta pidettävässä Galaxy Unpacked –julkaisutilaisuudessa. Ennakkotietojen mukaan Galaxy S26 ja S26+ tulevat käyttämään yhtiön omaa Exynos-järjestelmäpiiriä, kun Ultra-mallissa turvaudutaan raporttien mukaan Qualcommin Snapdragoniin.

Geekbenchin tulostietokantaan on nyt saatu tulokset sekä S26- että S26+-malleissa käytettävällä Exynos 2600:lla sekä Ultrassa sykkivällä Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Samsung –erikoismallilla. Exynos luottaa kymmeneen Armin uusimman sukupolven ytimeen: yksi C1-Ultra, kolme C1-Prota ja kuusi matalammalle kellotettua C1-Prota. Snapdragonissa on puolestaan tuttuun tapaan kahdeksan ydintä: kaksi tehokasta ja kuusi energiatehokasta 3. sukupolven Oryon-ydintä.

Geekbench 6:lla ajetuissa testeissä Qualcommin Samsungille viilaama erikoisversio Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiristä nappaa helpon voiton yhdellä ytimellä. Snapdragon nettoaa testissä 3724 pistettä, kun Exynokselle ropisee vain 3197 pistettä. Kaikilla ytimillä tilanne on kuitenkin toinen ja piirit ovat käytännössä rinta rinnan: Snapdragonille 11237 ja Exynokselle 11012 pistettä.

Grafiikkasuorituskyvyn puolella tilanne muuttuu Exynoksen eduksi ainakin mitä säteenseurantaan tulee. GPU Score –testin In Vitro 1.0 -säteenseurantatestissä Exynos 2600:n Xclipse 960 –grafiikkaohjain saa kokoon 8321 pistettä, kun Snapdragon 8 Elite Gen 5:n Adreno 840 jää 7649 pisteeseen. Kuriositeettina mainittakoon myös, että Armin uusimman sukupolven Mali-G1-Ultra MC12 jää molemmista jälkeen netoten testissä 7075 pistettä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, tuleeko Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Samsung –erikoisversio käyttämään korkeampia grafiikkaohjaimen kellotaajuuksia kuin perusversio, mikä voisi riittää kirimään vajaan 9 %:n eron umpeen.

