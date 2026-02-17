Jopa 2500 watin teoreettisen maksimikulutuksen sallivan BIOSin kanssa tehdyt ylikellotustestit tekivät lämpölaajenemisesta niin rajua, että grafiikkapiiri antoi lopulta periksi ja murtui palasiksi.

Moni pitää ylikellotusta verrattain harmittomana tapana saada lisäsuorituskykyä ilman merkittäviä riskejä. Aina ongelmista ei kuitenkaan selviä vain asetusten nollaamisella, kuten ylikellottaja Alva ‘Lucky_n00b’ Jonathan sai huomata.

Jonathan on saanut testattavakseen käsiinsä MSI:n tuoreen ökyluokan GeForce RTX 5090 Lightning Z -näytönohjaimen, joka on varustettu poikkeuksellisen kahdella 12V-2×6-virtaliittimellä, poikkeuksellisen järeällä 40 vaiheen virransyötöllä ja vakiona jopa 1000 watin kulutuksen mahdollistavalla TDP:llä. Näytönohjaimelle on saatavilla myös extreme-ylikellotukseen tarkoitettu peräti 2500 watin kulutuksen salliva XOC-BIOS. Jonathan on yksi ylikellottajista, joita MSI konsultoi erikoismallinsa suunnittelussa. Video on nauhoitettu ainakin osittain jo tammikuun alkupuolella, mutta julkaistu vasta nyt.

Lucky_n00b aloitti ylikellotuksen maltillisella 1,05 voltin jännitteellä ja 800 watin kulutusrajalla, mikä riitti 3DMark Port Royalissa 3,25 GHz:n kellotaajuuteen ja 43 112 pisteeseen 772 watin maksimikulutuksella. Tulos jää kauas HWBotin kärkikahinoista, mutta kyse oli vain alkusoitosta.

Ennätysmetsästyksessä jännitettä kaivattiin lisää, mikä tarkoittaa samalla selvästi korkeampia kulutuksia. 1200 watin vanhemmalla XOC BIOSilla ja 1,12 voltin jännitteellä grafiikkapiirin kellotaajuus nousi 3,42 gigahertsiin ja kulutus jo kilowatin kulmille, mikä tietenkin tarkoittaa myös merkittävää lämpökuormaa. Huolimatta nestemäisen typen matalasta -196° lämpötilasta, sai Jonathan typpikulhon jäähtymään enää vain –40° celsiukseen ja grafiikkapiirin lämpötila pysyi selvästi plussan puolella. Mielenkiintoisena yksityiskohtana grafiikkapiirin kellotaajuus myös nousi selvästi, kun piirin lämpötila nousi pakkaselta plussan puolelle, mutta 15° lämmöissä se muuttui epävakaaksi ja 20° rikkominen aiheutti välittömän kaatumisen.

Ennätysmetsästys ei ollut turhaa, sillä Lucky_n00b sai haltuunsa Geekbenchin Compute-testissä CUDA-rajapinnalla uuden ennätystuloksen, 683 433 pistettä. Aiempi ennätys oli 676 226 pistettä, mutta se oli saavutettu jäähdytetyllä vedellä, kun Jonathanilla oli käytössä nestemäinen typpi. Tulosta ajaessa kellotaajuus oli noin 3,5 GHz ja grafiikkapiirin lämpötila 6° plussan puolella.

Uhreitta Lucky_n00bin ennätysretki ei kuitenkaan sujunut. Uutta 2500 watin BIOSia testaillessaan yksi Jonathanin viidestä RTX 5090 Lightning Z –kortista kirjaimellisesti murtui koettelemustensa alla. Grafiikkapiiri meni useammalle särölle ilmeisesti liian nopean lämpölaajenemisen vuoksi.

