Vuotojen mukaan Samsungin tuleva lippulaiva tulee olemaan hieman aiempaa pidempi, kapeampi, ohuempi ja keveämpi.

Mikään ei ole nykymaailmassa yhtä varmaa, kuin tulevien puhelinten vuodot. Tällä kertaa vuodon kohteena on ensi vuonna julkaistava Samsung Galaxy S25 Ultra.

Luottovuotaja Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer on julkaissut yhteistyössä AndroidHeadlinen kanssa ensimmäiset kuvat Samsungin tulevasta lippulaivapuhelin Galaxy S25 Ultrasta. Renderöidyt kuvat perustuvat hänen haltuunsa päätyneisiin CAD-piirrustuksiin, eivätkä ne siten välttämättä vastaa täysin lopullista tuottetta. Niin ikään vuotomaailman luottonimiin kuuluva Ice Universe onkin huomauttanut, ettei esimerkiksi kameroiden ympärillä olevat kehät välttämättä vastaa lopullisia muutoin kuin sijaintiensa osalta. Lisäksi hänen mukaansa renderöinneissä olisi alkuperäisten CAD-tiedostojen epätarkkuudesta johtuen pieniä virheitä metallirungossa ja näytön reunuksissa. Verrattuna nykyiseen S24 Ultraan kenties merkittävin ulkonäöllinen ero on S25 Ultran pyöristetyt kulmat.

Puhelimen mitat tulevat vuotojen mukaan olemaan 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ja 219 grammaa, mikä tekisi siitä aavistuksen pidemmän, kapeamman ja ohuemman kuin edeltäjänsä. Paino on tullut puolestaan alas 13-14 grammaa. Puhelimen akun odotetaan olevan kapasiteetiltaan 5000 mAh ja tukevan 45 watin pikalatausta. Järjestelmäpiiriksi Ultraan on povattu Qualcommin tulevaa Snapdragon 8 Gen 4:ää.

Ice Universe on itse hiljattain kertonut saaneensa varmistuksen saman puhelimen kamerakonfiguraatioon tulevista muutoksista. Vuotajan mukaan käytännössä ainut muutos S24 Ultraan nähden tulisi olemaan ultralaajakulmasensorissa, joka on päivitetty 50 megapikselin ISOCELL JN3:een 0,7 µm pikselikoolla. Myös pääkameran 200 megapikselin HP2-sensori olisi päivittymässä, mutta sen kohdalla kyse on vain prosessimuutoksesta, eikä sensorin mallinimi tai muut ominaisuudet ole tiettävästi muuttumassa.

Samsung Galaxy S25 Ultra on lisäksi nähty Kiinan 3C-tietokannassa (China Compulsory Certification). Tietokanta vahvistaa, että ainakin Kiinaan ollaan saamassa tulevasta Ultrasta SM-S9380-variantti, joka tukee satelliittipuheluita. Toistaiseksi ei tiedetä, tuleeko satelliittipuhelut käyttöön maailmanlaajuisesti.

Lähteet: GSMArena (1), (2), IceUniverse @ X