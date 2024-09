Radeon RX 7800M vastaa muilta ominaisuuksiltaan työpöytäpuolen RX 7800 XT -mallia, mutta muistiväylä ja siten määrä on kuristettu RX 7700 XT:n tasolle.

AMD:n RDNA4-sukupolvea on odotettu julkaistavaksi jo jonkin aikaa, mutta toistaiseksi todellisesta aikataulusta ei ole tietoa. Sitä odotellessa yhtiö on kaikessa hiljaisuudessa julkaissut uuden näytönohjaimen mobiilipuolelle.

AMD Radeon RX 7800M perustuu työpöytäpuolen RX 7700- ja RX 7800 -sarjojen näytönohjainten tapaan Navi 32 -grafiikkapiiriin. Navi 32 rakentuu 5 nanometrin luokan prosessilla varustetusta pääsirusta ja neljästä 6 nanometrin luokan prosessilla valmistetuista muistiohjainsiruista.

Radeon RX 7800M on konfiguroitu työpöytäpuolen RX 7700 XT- ja RX 7800 XT -mallien välimaastoon. Käytössä on samat 30 WGP- eli 60 CU-yksikköä kuin RX 7800 XT:ssä, mutta 192-bittinen muistiväylä, 48 Mt Infinity Cache -välimuistia ja 12 Gt GDDR6-muistia kuten RX 7700 XT:ssä. GPU:n Game Clock -kellotaajuus on 2145 MHz. Kannettaviin suunnatun näytönohjaimen TDP-arvo on asetettu maksimissaan 180 wattiin.

