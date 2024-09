AFMF2 eli AMD Fluid Motion Frames 2 mahdollistaa ruutujen generoinnin ilman erillistä tukea peliltä, kun Variable Graphics Memory auttaa hallitsemaan integroidulle GPU:lle pyhitetyn muistin määrää.

AMD on julkaissut jo muutamaan otteeseen pääajureiden rinnalla erilliset Technology Preview -ajurit AMD Fluid Motion Frames 2 -teknologialle. Nyt ajureita on päivitetty jälleen ja samalla yhtiö on julkaissut AFMF2- ja Variable Graphics Memory -tuen Ryzen AI 300 -sarjan prosessoreiden integroidulle GPU:lle.

AMD Software Adrenalin Edition Preview Driverin tuorein versio päivittyi viime viikolla uuteen versioon, joka parantaa AMD Fluid Motion Frames 2 -teknologian toimivuutta Warhammer 40 000: Space Marine 2 -pelissä.

AFMF 2 tarjoaa pelaajalle mahdollisuuden ottaa käyttöön ruutujen generointi peleissä, jotka eivät tue sitä suoraan, mutta koska kyse on ajuritasolla valmiista kuvasta tehtävästä generoinnista, se ei vastaa laadultaan FidelityFX Super Resolution -teknologiaa tai muita vastaavia, jotka vaativat peliltä erillistuen.

Vaikka sitä ei ajureiden julkaisutiedotteessa erikseen mainittu, AMD:n tuore blogi paljastaa niiden lisänneen tuen teknologialle myös Ryzen AI 300 -sarjan prosessoreiden RDNA 3.5 -grafiikkaohjaimelle. Lisäksi ajurit tuovat mukanaan tuen VGM- eli Variable Graphics Memory -tuelle.

Vakiona Ryzen AI 300:n Radeon 800M -sarjan grafiikkaohjaimet varaavat vaivaiset 512 Mt muistia itselleen. VGM-teknologian avulla käyttäjä voi osoittaa maksimissaan 75 % järjestelmän muistista yksin GPU:n käyttöön. Teknologialle on eniten tarvetta peleissä, jotka vaativat tietyn määrän muistia ylipäätään toimiakseen. Vaikka GPU:lle osoitetun muistin ylittäminen onnistuu vakionakin, parantaa VGM suorituskykyä tapauksissa, joissa muisti vuotaa jatkuvasti GPU:lle varatun osion yli. AMD:n esimerkeissä Marvel’s Guardians of the Galaxy ei suostu edes käynnistymään ilman VGM-teknologiaa.

Lataa AMD:n Technology Preview -ajurit täältä

Lähde: AMD (1), (2)