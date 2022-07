Vuoto paljastaa Galaxy Watch5 Pron, joka toimii seuraajana viime vuoden Watch4 Classicille, sekä perusmallin Galaxy Watch5:n ulkonäöt.

Samsung siirtyi viime vuoden Galaxy Watch4 -mallistossaan omasta Tizen-käyttöjärjestelmästään Googlen WearOS:ään, jota korealaisvalmistaja oli ollut mukana kehittämässä uusimpaan versioonsa. Nyt, vuotta myöhemmin, Samsungin odotetaan julkistavan mallistolle seuraajat ja odotetuista Galaxy Watch5 -malleista onkin vuotanut ensimmäiset renderöintikuvat.

Kellomalleja on vuodon mukaan tulossa kaksi – Watch5 Pro sekä Watch5. Kaksikosta Pro-malli toimii seuraajana viime vuoden Watch4 Classicille ja tulee saataville vuotokuvien perusteella mustana ja harmaana. Kokovaihtoehdoiksi vuoto paljastaa 45 mm:n version. Viime vuoden Classic-mallin tavoin myös Watch5 Pron näyttöä vaikuttaisi kiertävän kohtalaisen paksu kehys.

Perusmallin Watch5 puolestaan on saapumassa viime vuoden tavoin pelkistetymmällä muotoilulla 44:n ja 40 mm:n versioina ja värivaihtoehdoiksi vuoto paljastaa mustan, sinisen sekä valkoisen. Molempien kellojen näytön suojana on vuodon mukaan safiirilasi, minkä lisäksi laitteet ovat 5ATM-vedenkestäviä ja tarjoavat GPS-yhteyden. Käyttöjärjestelmänä kelloissa toimii Googlen WearOS 3.5 yhdessä One UI Watch 4.5 -käyttöliittymän kanssa.

Samsungin odotetaan julkistavan Galaxy Watch5 -mallisto syksyn Unpacked-tilaisuudessa yhdessä uusien taittuvanäyttöisten Galaxy Z -mallien sekä mahdollisesti myös uusien Galaxy Buds Pro -nappikuulokkeiden kanssa.

Lähde: GSMArena