Suorituskykyparannukset ovat taatusti tervetulleita yhtiön ensimmäisen sukupolven Snapdragon X:n epäonnistuttua merkittävän markkinaosuuden valtaamisessa.

Qualcomm valmistelee parhaillaan julkaistaviksi toisen sukupolven Snapdragon X -prosessoreita tietokoneisiin. Uudet prosessorit perustuvat tuttuun tapaan edelleen kehitettyihin Nuvian Oryon-ytimiin.

Qualcommin ensimmäisen sukupolven Snapdragon X -prosessoreit eivät ole onnistuneet valtaamaan PC-markkinoilta mainittavaa osuutta. Yhtiö on kuitenkin mukana leikissä pidemmällä tähtäimellä, eikä yhden sukupolven pettymys ole vielä syy heittää kirvestä kaivoon.

Seuraavan sukupolven Snapdragon X -prosessoreiden kerrotaan tuoreen vuodon mukaan olevan viimeistelyä vaille valmiita ja tulevan tarjoamaan 18-22 % parempaa suorituskykyä, kuin ensimmäisen sukupolven prosessorit.

Tällä hetkellä on vielä epäselvää, voidaanko parannuksesta puhua tyytyväisenä, vai onko kyse pettymyksestä. Saman lähteen mukaan prosessoreiden kellotaajuus tulisi lähtevän 4,4 GHz:stä. Mikäli kyse on peruskellotaajuudesta, suorituskykyparannus olisi pettymys, sillä kyse olisi lähes 16 % korkeammasta kellotaajuudesta, kuin nykyisissä Snapdragon X Eliteissä. Jos kyse on kuitenkin Boost-kellotaajuudesta, se olisi vain reilun 2 %:n parannus, jolloin suurin osa suorituskykyparannuksista tulisi muista parannuksista.

