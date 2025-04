Radeon RX 9070 GRE:n kerrotaan käyttävän 48 Compute Unit -yksikköön ja 192-bittiseen muistiväylään leikattua Navi 48 -grafiikkapiiriä, kun RX 9060 XT:ssä on täysi Navi 44 32 Compute Unitilla ja 128-bittisellä muistiväylällä.

AMD on julkaissut RDNA 4 -arkkitehtuuriin perustuvaan Radeon RX 9000 -sarjaan tähän mennessä kaksi mallia: Radeon RX 9070:n ja RX 9070 XT:n. Nyt VideoCardz on saanut haltuunsa tietoja kahdesta tulevasta lisämallista.

VideoCardzin haltuunsa saamien tietoon AMD valmistelee odotettujen Radeon RX 9060-ja RX 9060 XT -mallien lisäksi myös leikattua Radeon RX 9070 GRE -mallia. Radeon RX 9060 ja RX 9060 XT perustuvat Navi 44- ja RX 9070 GRE Navi 48 -grafiikkapiiriin.

Radeon RX 9070 GRE:n Navi 48 -piiriä on leikattu VideoCardzin mukaan entisestään 3072 stream-prosessoriin eli 48 Compute Unit -yksikköön. Grafiikkapiirin kellotaajuuden kerrotaan olevan puolestaan perusmallin 2,52 GHz:iä korkeampi 2,79 GHz. Muistiväylä on päässyt niin ikään leikkuupölkylle ja siitä on nyt käytössä 192-bittinen osuus, jonka jatkeena olisi 12 Gt muita RX 9070 -malleja hitaampaa 16 Gbps:n GDDR6-muistia.

Radeon RX 9060 XT:n Navi 44 -grafiikkapiiri on täydessä konfiguraatiossaan. Piiri on käytännössä puolikas Navi 48, eli siinä on käytössä 32 CU:ta tai 2048 stream-prosessoria. Grafiikkapiirin kellotaajuuden kerrotaan yltävän jopa 3,23 GHz:iin. 128-bittisen muistiväylän jatkeena on 8 tai 16 Gt 20 Gbps:n GDDR6-muistia.

VideoCardzin tietojen mukaan AMD tulee julkaisemaan Radeon RX 9060 XT:n kesäkuussa ja RX 9070 GRE:n toistaiseksi tarkentamattomana ajankohtana vuoden toisen neljänneksen eli huhti-kesäkuun aikana.

Lähde: VideoCardz