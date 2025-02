Sharkoonin uusia ATX-koteloita edustavat AK2-, AK3- ja AK4-mallistot, kun taas mATX-kokoluokkaa täydentämään saapuvat MK2-, MK3- ja MK4-mallit.

Sharkoonin ATX-kokoluokan AK5 RGB -koteloista ehdimme uutisoida joulukuussa, mutta nyt saksalaisvalmistaja on jälleen julkaissut kattauksen uusia koteloita sekä ATX- että mATX-kokoluokkiin.

ATX-koteloiden joukkoon Sharkoon julkaisi hillityllä ulkoasulla varustetun AK2:n sekä sen lasikyljellisen AK2 RGB -variantin. Molemmat mallit tulevat kahdella tuulettimella varustettuna, joista AK2 RGB:n takatuuletin on RGB-valaistu. AK3- ja AK3 RGB -mallit ovat hyvin samankaltaisia, mutta verkkomainen etupaneeli on hieman tyylitellympi. Myös AK3 tulee kahden esiasennetun tuulettimen kera, mutta AK3 RGB:stä niistä löytyy jopa neljä kappaletta, kaikki RGB-valaistuja. AK4-mallistoon kuuluu AK4 RGB Strip ja AK4W RGB Strip, joista molemmissa on etupaneelissa mallinimen mukainen RGB-valonauha. Toisin kuin AK4:ssä, lasikyljellä varustetussa AK4W-mallissa nauhan valaistus on säädettävissä, kuten myös kotelon RGB-takatuulettimen. Etutuulettimia on kolme, kun taas AK4 on varustettu vain kahdella esiasennetulla tuulettimella. Kaikkien mallien esiasennetut tuulettimet ovat 120 mm:n kokoluokkaa.

Kaikki kuusi ATX-koteloa mahduttavat Sharkoonin mukaan sisäänsä maksimissaan 11 120 mm:n tuuletinta tai vaihtoehtoisesti kaksi 360 mm:n nestejäähdytintä. Tuki löytyy myös emolevyn takapuolen virtaliitännöille, ainakin useimmille Asuksen BTF-malleille.

Pienempien koteloiden ystäville Sharkoon tarjoili täsmälleen samat kotelot mATX-kokoisina MK-malleina, joiden niidenkin mainostetaan mahduttavan sisäänsä jopa 11 120 mm:n tuuletinta pienemmästä koostaan huolimatta. Nestejäähdyttimiä niihin kerrotaan mahtuvan kaksi, joskaan niiden tarkkaa maksimikokoa ei kerrota. MK4 RGB Stripin valonauhaa mainostetaan tuotesivustolla säädettäväksi, toisin kuin suuremman AK4 RGB Stripin vastaavaa. MK-sarjan kotelot tukevat mITX- ja mATX-emoleyvyjä ja myös niistä löytyy tuki useimmille BTF-emolevymalleille.

Uutuuskoteloiden saapumisesta Suomeen ei vielä ole tiedossa tarkkaa päivämäärää, mutta suositushinnat euroissa ovat seuraavat:

Lähde: Sähköpostitiedotteet