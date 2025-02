Asuksen Flow z13 -kannettavalla ajettujen testien mukaan uusi Ryzen AI Max+ 395 kilpailee grafiikkausuorituskyvyssä AMD:n lupausten mukaisesti vastaavalla TDP:llä varustetun GeForce RTX 4070 -mobiilinäytönohjaimen kanssa.

AMD julkisti CES 2025 -messuilla vuoden alussa uudet Strix Halo -koodinimelliset Ryzen AI Max -sarjan prosessorit järeällä integroidulla GPU:lla. Nyt nettiin on saatu ensimmäiset testit uusilla prosessoreilla ja tarkemmin Asuksen ROG Flow z13 -kannettavalla.

Ryzen AI Max -sarjan prosessorit on varustettu parhaimmillaan 16 Zen 5 -arkkitehtuurin prosessoriytimellä, 40 Compute Unit -yksikön RDNA 3.5 -arkkitehtuurin integroidulla GPU:lla, 32 Mt:n MALL-tason välimuistilla (Memory Access at Last Level) sekä 24 ytimen XDNA 2 -NPU-tekoälykiihdyttimellä. Järeän integroidun GPU:n ohella prosessorissa on myös normaalia tukevampi, yhteensä 256-bittinen DDR5 / LPDDR5X -muistiohjain, jonka jatkeeksi saa parhaimmillaan LPDDR5X-8000-muistia. Voit tutustua piirin rakenteeseen tarkemmin lyhyessä uutisessamme.

AMD:n omien markkinointidiojen mukaan se kilpailisi tasapäisesti NVIDIAn GeForce RTX 4070 -mobiilinäytönohjaimella varustettujen kannettavien kanssa, kunhan TDP on samassa luokassa. Kolmansien osapuolten ensimmäisten testien mukaan lupaukset eivät ole tuulesta temmattuja, vaikka suora vertailu onkin vaikeaa, koska Ryzen AI Maxin TDP on sekä prosessorille että grafiikkaohjaimelle, kun erillisnäytönohjainten ilmoitettu TDP on pelkälle GPU:lle.

HotHardwaren testissä Ryzen AI Max+ 395 -huippumallilla varustettu Asus ROG Flow z13 kilpailee hyötyohjelmissa testistä riippuen joko suvereenissa johdossa tai vähintään kärkipaikoilla, eikä kannettavan siirto virtajohdon päästä akun perään vaikuta syövän suorituskykyä kilpailijoita enempää. Integroituja grafiikkaohjaimia testatessa se on luonnollisesti aivan omassa luokassaan. Todellinen kilpailu löytyykin kannettavista, joissa on erillinen näytönohjain. HotHardwaren testeissä se sijoittuu AMD:n lupausten mukaisesti suurin piirtein GeForce RTX 4070 -mobiilinäytönohjaimen tasolle; osa RTX 4070 -kannettavista peittoaa sen ja osa häviää sille. Tämä selittyy helposti kannettavien vaihtelevilla TDP-arvoilla.

NotebookCheckin testit jatkavat samalla linjalla. Prosessorisuorituskykyä mittaavissa testeissä 16 Zen 5 -ydintä kannettavan kuorissa pitävät huolta kärkipaikoilla pysymisestä ilman isompia yllätyksiä, joskin Applen M4 Pro -mallit ovat Pugetin Photoshop-testeissä edellä selkeällä erolla. Grafiikkasuorituskyky noudattaa niin ikään tuttua AMD:n lupaamaa ja HotHardwaren toistamaa linjaa, suurin piirtein GeForce RTX 4070 -mobiiliversion tasoa riippuen verrokkikannettavasta. Hyvänä esimerkkinä kannettavan GPU:lle osoitettavan TDP:n merkityksestä näyttää se, miten myös RTX 4060:n mobiiliversio on samaa tasoa ja peittoaa myös useita RTX 4070 -kannettavia Acer Nitro 14:n sisällä.

Hardware Cancucksin YouTube-videolla nostetaan esiin Asuksen kannettavaa harkitseville tärkeä huomio: UEFI:ssa on asetettu integroidulle GPU:lle jostain syystä automaattiasetuksen sijasta vakiona 4 gigatavun kiinteä muistiosoitus, mikä on luonnollisesti nykypäivänä aivan liian vähän, kuten kanavan testitkin osoittavat. GPU:lle pyhitetyn muistiosuuden saa nostettua maksimissaan 75 %:iin maksimimuistista, eli 128 Gt:n versioissa jopa 96 gigatavuun. Akkutesteissä Asuksen Ryzen AI Max kannettava näyttäytyy hieman erikoisesti. Kevyessä kuormassa akkukesto ei esiinny mitenkään erottavasti edukseen ja Applen M4 Pro:lla varustettu Macbook Pro 16 on aivan omassa luokassaan, vaikka akkukoon ottaisi huomioon. Raskaassa kuormassa tilanne kuitenkin kääntyy ja Ryzen AI Max peittoaa akkukestossa myös Macbook Pro 16:n huolimatta selvästi pienemmästä akustaan.

