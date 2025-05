Sharkoon esitteli messuilla täyslaidallisen tietotekniikkaa, kuten oheistarvikkeita, koteloita ja AIO-coolereita, mutta myös ensimmäiset omat kytkimensä.

Saksalainen Sharkoon toi viime viikolla Taiwanissa pidetyille Computex-messuille uusia PC-tuotteitaan useasta eri kategoriasta. Valmistajalta nähtiin myös ensimmäiset talon sisällä suunntellut kytkimet näppäimistöihin.

Sharkoonin pelinäppäimistöuutuus on Elite Shark KM300W, joka on 75 %:n kokoluokan näppäimistö valmistajan omilla, valmiiksi voidelluilla lineaarisilla hot-swap-kytkimillä ja vaahtomaisella vaimennusmateriaalilla. Näppäinhatut ovat PBT-muovia. Elite Shark KM300W on myös yhteensopiva avoimen lähdekoodin VIA-ohjelmiston kanssa, mikä mahdollistaa näppäinkomentojen konfiguroimisen mieleisekseen.

Purewater W100 on minimalistista tyyliä edustava mekaaninen ja hiljaiseksi kehuttu näppäimistö alumiinikuorella. Mukana on myös pyöreä äänenvoimakkuusrulla.

Sharkoonin uusia hiiriä ovat 59 gramman symmetrinen Skiller SGM25W 12 000 DPI:n tarkkuudella sekä e-urheiluun suunnattu Skiller SGM70W, jonka tarkkuus yltää 26 000 DPI:hin. Jälkimmäisessä mallissa on myös tuki 8000 millisekunnin päivitystaajuudelle ja näyttävä pintakuviointi.

Valmistajalta nähtiin myös kuulokkeet mallinimellä Skiller SGH40W, joissa on sekä langaton 2,4 gigahertsin yhteys, että myös perinteinen TRRS-kaapeliyhteys. Kuulokkeissa on 53 mm:n kaiutinelementit ja niille luvataan 30 tuntia akunkestoa.

Sharkoonin ensimmäiset omat mekaaniset näppäimistökytkimet ovat lineaarista mallia 41 gramman aktivointivoimalla. Kytkimet voidellaan tehtaalla valmiiksi ja niille luvataan 50 miljoonan painalluksen elinkaarta. Uutuuskytkimet eivät ole uudelleenbrändättyjä muiden valmistajien valmiista malleista, vaan ne edustavat täysin Sharkoonin omaa suunnittelua.

Kotelouutuuksia messuilla nähtiin mm. ATX-kokoinen VK4 ARGB, jossa on mukana neljä säädettävää ARGB-tuuletinta esiasennettuine hubeineen. Tuuletinpaikkoja on yhteensä kahdeksan ja nestejäähdyttimen maksimikoko on 360 mm. Edessä on verkkomainen mesh-paneeli.

Micro-ATX-luokan MK7 ARGB:ssä sen sijaan on lasia sekä edessä että vasemmassa kyljessä ja mukana tulee kolme esiasennettua tuuletinta. Jäähdytintukea on 240 ja 360 mm:iin asti. Tuki löytyy myös emolevyjen takaliitännöille.

Rebel P15 on Sharkoonin uusi ATX 3.1 -yhteensopiva virtalähde, joka tulee 650, 750 ja 850 watin tehovaihtoehdoilla. Malleilla on Cybeneticsin energiatehokkuussertifikaatti, mutta messuilla ei kerrottu sertifikaatin tasoa. Mukana tulee 12V-6×2-virtakaapeli.

Lisäksi valmistaja esitteli järeää Steel Shark ARGB -prototyyppikoteloa, jossa on kaksoiskammiorakenne ja yhteensä 11 tuuletinpaikkaa sekä kaksi nestejäähdytinpaikkaa. Lasia on sekä edessä että vasemmassa kyljessä ja koteloon sopivat myös takaliitännöillä varustetut emolevyt. Esiasennettuja ARGB-tuulettimia on kotelossa 4 kpl.

Sharkoonin kaikkien uutuuksien tarkat saatavuusajankohdat tai hinnoittelut eivät ole vielä tiedossa.

Lähde: TechPowerUp (1, 2)