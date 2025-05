PC-jäähdytykseen pitkään keskittynyt Arctic tuo markkinoille myös lasikylkiset Xtender-kotelonsa.

Viime viikon Computex-messuilla Taiwanissa vieraillut saksalainen Arctic esitteli katalogilleen tyypillisesti uusia PC-jäähdytystuotteita, kuten P-tuuletinsarjan Pro-mallit, mutta valmistajalta nähtiin tapahtumassa myös ensimmäiset PC-kotelot vuosikausiin – Xtender ja Xtender VG.

Xtender ja Xtender VG ovat suurehkoja ATX-koteloita, joissa on lasipaneelit niin vasemmassa kyljessä kuin edessäkin ”panoraamaefektin” luomiseksi. Kaapelinhallintaan on jätetty reilusti tilaa oikealle kyljelle, mutta tilaa on myös jäähdytykselle, sillä koteloihin mahtuu yhteensä kahdeksan tuuletinta tai kaksi 420 mm:n nestejäähdytintä. VG-version (vertical GPU) mukana tulee näytönohjaimen pystytuki sekä riser-kaapeli. Xtender-mallien värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen ja ne tulevat myyntiin tänä vuonna seuraavin eurohinnoin:

Xtender (musta) – 149 €

Xtender (valkoinen) – 159 €

Xtender VG (musta) – 179 €

Xtender VG (valkoinen) – 189 €

Xtender-koteloita esitellään myös Youtuben puolella Arctic-aiheisella Computex-videollamme.

Arcticin klassiset 120 ja 140 mm:n P12- ja P14-tuulettimet on päivitetty Pro-versioihin, joita on jo käytetty valmistajan AIO-nestecoolereissa. Nyt tuulettimet ovat tulossa myyntiin myös erikseen. P12 Pro- ja P14 Pro -mallien värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.

Erikoisempi uutuus Arcticilta on kompakti Summair 2Go -pöytätuuletin. Tuulettimen kierrosnopeus säätyy 600–4300 rpm:n välillä, eli tuote sopinee kovemmallekin PC-hikoilijalle. Tuuletin tulee mustana, valkoisena sekä tummansinisenä ja siinä on ladattava 5000 milliampeeritunnin akku, jolle luvataan jopa 77 tunnin käyttöikää.

Valmistaja toi messuille myös aiemmin julkaistuja tuotteitaan, kuten Freezer 36– ja Freezer 8 -sarjojen tornicoolerit, passiivijäähdytteisen Senza-tietokoneensa ja useita palvelinpuolen tuotteita.

Arcticin Computex-uutuuksien tarkat saatavuusajankohdat selviävät tuonnempana.

