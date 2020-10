SiFive julkisti RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvan HiFive Unmatched -kehitysalustan ITX-kokoluokkaan

HiFive Unmatched on varustettu RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvalla SiFive Freedom U740 -järjestelmäpiirillä, joka sisältää neljä U74-ydintä ja yhden S7-ytimen.

Prosessoriarkkitehtuurien maailmassa kaikki tuntevat x86:n, ARM:n ja jopa MIPSin, mutta RISC-V on jäänyt nykypäivänä pienemmälle huomiolle. RISC-V on uusin RISC- eli Reduced Instruction Set Computer -periaatteeseen perustuva prosessoriarkkitehtuuri, jota ylläpitää Californian yliopiston Berkeleyn kampus.

SiFive on RISC-V:n kehittäjien perustama prosessor1eita suunnitteleva yritys. Se on tuottanut markkinoille useita erilaisia RISC-V-ytimiä, jotka antavat helpon astinlaudan avoimeen prosessoriarkkitehtuuriin ilman oman sirun suunnittelua. Nyt yhtiö on laajentamassa tarjontaansa PC-puolelle tuomalla markkinoille kokonaisen RISC-V-kehitysalustan Mini-ITX-koossa.

HiFiveksi ristitty kehitysalusta rakentuu Mini-ITX-kokoluokan emolevylle. Emolevyltä löytyy SiFive Freedom U740 -järjestelmäpiiri (4x U74-ydin, 1x S7-ydin), 8 gigatavua emolevylle juotettua DDR4-muistia, 32 Mt Quad SPI Flash-muistia sekä microSD-kortinlukija. Laajennustpaikkoja ovat yksi PCI Express x16 -liitin (x8 sähköisesti) sekä M.2-paikat SSD-asemalle (M-key) ja WiFi-kortille (E-key). Emolevyn liitinvalikoimaan lukeutuvat gigabitin verkkoliitin, neljä USB 3.2 Gen 1 Type-A -liitintä ja yksi MicroUSB-konsoliliitin. Virta emolevylle syötetään perinteisellä 24-pinnisellä ATX-virtaliittimellä.

Lähde: SiFive