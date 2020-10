NVIDIA julkaisi uudet GeForce 457.09 -ajurit näytönohjaimilleen

Uusien ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima Watch Dogs: Legion -pelille ja tuki juuri myyntiin saapuneille GeForce RTX 3070 -näytönohjaimille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 457.09 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 457.09 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen Game Ready -leima Watch Dogs: Legion -pelille. Lisäksi ajureissa on viimeisimmät optimoinnit DiRT 5:lle, Ghostrunnerille, Need for Speed: Hot Pursuit Remasteredille ja Xuan-Yuan Sword VII:lle. Uutta on myös tuki vasta myyntiin saapuneille GeForce RTX 3070 -näytönohjaimille.

Tuttuun tapaan ajureissa korjataan myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi For Honor -pelin kaatuminen työpöydälle käynnistyksen yhteydessä GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimilla, Forza Motorsport 7:n kaatuilu kisan aloituksessa ja joitain FreeSync-näyttöjä koskenut ongelma, jossa puoli näyttöä menee pimeäksi, kun G-Sync kytketään käyttöön. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi RTX 30 -sarjan kulutuksen nouseminen työpödällä normaalia korkeammaksi korkean virkistystaajuuden G-Sync-näytöillä, Warzone-sarjan suorituskykyongelmat RTX 30 -sarjalla sekä vanha tuttu, joillain Forza Motorsport 7:n radoilla esiintyvät mustat raidat kanttareissa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin NVIDIAn artikkelissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä