Silverstone esitteli kalliin ja erikoisen Alta F2 -lippulaivakotelon

Silverstonen uusi lippulaivakotelo tarjoaa pystysuuntaisen ilmanvaihdon ja erikoisia sisäratkaisuja.

Silverstone on esitellyt uuden Alta F2 -tornikotelon, joka asettuu yrityksen kotelovalikoiman huipulle. Ulkomitoiltaan täystornikokoinen ja tilavuudeltaan 99-litrainen kotelo on etenkin sisätoteutukseltaan varsin poikkeuksellinen.

Alta F2:n sisällä emolevy on käännetty 90-astetta, jolloin liitännät suuntautuvat kotelon kattoon. Näytönohjaimelle on kolme asennusvaihtoehtoa – pystyasentoon suoraan emolevylle, pystyasentoon tuulettimet kylkeä kohden sekä vaakatasoon 11 asteen kulmaan kallistettuna tuulettimet kylkeä kohden. Näytönohjaimen eri asennusvaihtoehtoja varten kotelossa on yhteensä 17 laajennuskorttipaikkaa. Erikoiset ovat myös kaksi kahden levyaseman kehikkoa kotelon etuosassa, jotka on sijoitettu noin 45 asteen kulmaan. Erillisiä 2,5 tuuman asemakelkkoja on lisäksi yhteensä kolme kappaletta. ATX-virtalähdepaikkoja on kaksi kappaletta.

Jäähdytys on toteutettu kolmella pohjaan asennetulla 180 mm Air Penetrator 184i PRO -tuulettimella, jotka liikuttavat ilmaa pystysuunnassa. Kotelossa on erillinen alakammio jonka kyljissä on verkotettu ilmanotto ja kyseiseen kammioon mahdollista sijoittaa myös neljä 2,5/3,5 tuuman levyasemaa. Kotelon suuri koko mahdollistaa myös erittäin korkeiden prosessoricoolereiden käytön aina 205 mm:iin asti. Jäähdyttimiä on mahdollista asentaa pohjaan, etupaneeliin ja kattoon.

Tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 261 x 576 x 658 mm (L x K x S)

Paino: 21,14 kg

Materiaali: Teräs, karkaistu lasi, alumiini, muovi

Etupaneeli: USB Type-C 3.1 gen 2, 4 x USB Type A 3.0, 3,5 mm yhdistelmäliitäntä

Yhteensopivat emolevyt: SSI-EEB, SSI-CEB, E-ATX, XL-ATX, ATX, micro-ATX, mini-ITX

3,5 tuuman levypaikat: 8 kpl (paikoista neljä tukee myös 2,5” levyjä)

2,5 tuuman levypaikat: 3 kpl (neljä lisäpaikkaa 3,5″ paikoissa)

Virtalähteen maksimipituus: 220 mm

Laajennuskorttipaikat: 17 kpl (9+4+4)

Lisäkorttien maksimikoko: 604 mm vaakatasossa, 354 mm pystyssä, maksimileveys 209 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 205 mm

Tuuletinpaikat: Edessä 2 x 120/140 mm Katossa 4 x 120 tai 1 x 140 mm Pohjassa 3 x 180 mm tai 1 x 140 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä maks. 280 mm Katossa maks. 480 mm Pohjassa maks. 560 mm



Uutuuden odotetaan saapuvan Euroopan markkinoille toukokuun lopulla. Suositushinta liikkuu markkinasta riippuen 900-1000 dollarin tietämillä.

Lähde: Silverstonen tuotesivut