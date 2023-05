Galaxy Z Fold5:n suurimmat muutokset ovat vuodon mukaan siirtynyt LED-salama ja entistä huomaamattomampi sarana, mutta Flip5:stä uudistuksia löytyy enemmänkin.

Mobiilimaailman luottovuotaja Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer on julkaissut jälleen korkealaatuisia renderöintejä julkaisemattomista puhelimista. Tällä kertaa vuotojen kohteena ovat Samsungin tulevat taittuvanäyttöiset Galaxy Z Fold5 ja Flip5.

Samsungin Galaxy Z Fold5 ei tule renderöintien mukaan tarjoamaan yllätyksiä, vaan on ulkonäöltään liki identtinen nykyisen Fold4:n kanssa. Suurin yksittäinen ero lieneekin LED-salama, joka on sijoitettu kamerasaarekkeen sijasta tällä kertaa sen viereen. Toinen raportoitu muutos koskee saranaa, jota GSMArena kutsuu Droplet-tyyppiseksi. Uuden saranan kerrotaan pienentävän saranaosan rakoja, oli puhelin sitten auki tai kiinni, ja tekevän siitä käytännössä täysin näkymättömän puhelin avattuna.

Vuodon mukaan Galaxy Z Fold5:n mitat tulevat olemaan 154,9 x 129,9 x 6,3 millimetriä avattuna ja 154,9 x 67,1 x 13,5 millimetriä suljettuna. Ulkonäytön kooksi kerrotaan 6,2” ja sisänäytön avattuna 7,6”.

Samsung Galaxy Z Flip5 kokee puolestaan isompia muutoksia. Ulkopuolella näyttöpaneeli täyttää nyt liki koko toisen puolikkaan. Näyttö on malliltaan ”kansiomainen” ja puhelimen kamerat on sen vuoksi asennettu vierekkäin, kun aiemmin ne olivat päällekkäin. Uusien renderöintien mukaan myös Flip5 on saanut uuden, lähes täysin piiloon häviävän saranan, joka pysyy littanana myös puhelin suljettuna. Aiemmin toisen lähteen vuotamissa renderöinneissä esillä oli Flip4:ää mukaileva sarana.

Toisin kuin Foldista, Flip5:stä ei ole vielä saatavilla kuin arvioita koosta. Puhelimen kerrotaan olevan avattuna mitoiltaan suurin piirtein 165 x 71,8 x 6,7 mm. Kannen näyttö on kooltaan 3,4” ja sisäpuolen näyttö avattuna 6,7”.

