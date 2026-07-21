Toimitusjohtaja Kwak Noh-jungin mukaan aggressiivisetkaan panostukset tuotantokapasiteetin kasvuun eivät riitä vastaamaan kysyntään ennen ensi vuosikymmentä.

Muistikriisi koskettaa kaikkea teknologiaa, jossa käytetään muistipiirejä muodossa tai toisessa. Kriisin pituudesta on liikkunut lukuisia erilaisia arvioita ja nyt lusikkansa soppaan on työntänyt muistivalmistaja SK Hynixin toimitusjohtaja.

Hiljattain Nasdaq-pörssiin kirjautuneen SK Hynixin toimitusjohtaja Kwak Noh-jung on kertonut uskovansa muistikriisin syvenevän entisestään ensi vuonna ja jatkuvan vielä pitkään. Kwakin mukaan ennusteissa mennään ensi vuosikymmenelle, ennen kuin yhtiö kykenee mahdollisesti vastaamaan sen piireihin kohdistuvaan kysyntään huolimatta tuotantokapasiteetin kasvuun tehtävistä aggressiivisista investoinneista.

Kwakin mukaan Yhdysvallat on yksi vahvoista kandidaateista uudelle piirituotantolaitokselle, mutta päätöksiä asian suhteen ei ole vielä tehty. Mukana kisassa ovat lisäksi ainakin Japani ja Kaakkois-Aasian maat. SK Hynix on jo aiemmin ilmoittanut sijoittavansa noin 3,5 miljardia euroa Yhdysvaltain Indianaan rakennettavaan paketointilaitokseen sekä vajaat 8,8 miljardia dollaria uuteen tekoälyyn keskittyvään yritykseen samassa maassa. Yhtiö on lisäksi laajentamassa tuotantoaan kotimaassaan Koreassa yli 237 miljardin euron sijoituksella osana maan hallituksen tavoitetta kaksinkertaistaa maan muistituotantokapasiteetti viiden vuoden aikajänteellä.

Jotkin tahot ovat ehtineet jo ennustaa tekoälykuplan puhkeamista lähitulevaisuudessa, mikä johtaisi kysynnän romahtamiseen ja hintojen normalisoitumiseen. Kaikki eivät kuitenkaan jaa näitä ajatuksia ja Reuters kertoo esimerkiksi sveitsiläisen sijoituspankki UBS:n uskovan tällä hetkellä, ettei muistipiirien tarjonta tule vastaamaan kysyntään ainakaan ennen vuoden 2028 jälkimmäistä puoliskoa. Bank of America puolestaan uskoo tekoälyyn tehtävien sijoitusten kasvavan niin tänä kuin ensi vuonnakin kovaa tahtia ja pilvipalvelutarjoajien tämänvuotisten rahoituskierrosten kielivän pikemminkin taseiden optimoinnista kuin rahoitusvajeista.

Lähde: Reuters kuva: Nasdaqin video