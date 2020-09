Sony esitteli toisen sukupolven version ”kompaktista” Xperia 5 -älypuhelimesta

Sony on suunnitellut Xperia 5 II:n erityisesti multimedia-, valokuvaus- ja pelikäyttöön.

Sony on esitellyt odotetusti tänään uuden ”Mark II” -version Xperia 5 -älypuhelimestaan. Kyseessä on kooltaan nykypäivän markkinoiden pienempään päähän asemoituva älypuhelin, jonka fyysiset mitat ovat pienentyneet aavistuksen verran edeltäjästä. Puhelimen runko on alumiinia, kuoret Gorilla Glass 6 -lasia ja koko rakenne on IP65/68-suojattu. Ulkoisesti Xperia 5 II muistuttaa hyvin paljon edeltäjäänsä. 6,1-tuumainen OLED-näyttö käyttää edelleen 21:9 kuvasuhdetta ja uutena ominaisuutena se tukee nyt 120 hertsin ruudunpäivitysnopeutta.

Järjestelmäpiiri on Snapdragon 865 -perusversio Xperia 1 II -mallin tapaan. Järjestelmäpiirin jäähdytystä on parannettu grafeenikerroksella, joka levittää lämmön suuremmalle alalle puhelimen runkoon. Järjestelmäpiirin parina on kahdeksan gigatavua RAM-muistia sekä 128 gigatavua UFS 3.0 -tallennustilaa. Sony brändää Xperia-mallejaan vahvasti multimediapuhelimiksi ja Xperia 5 II onkin varustettu mm. eteen suunnatuilla stereokaiuttimilla, 3,5 mm ääniliitännällä sekä LDAC-tuella.

Akun kapasiteettia on kasvatettu merkittävästi 4000 mAh:in, joka on puhelimen ulkomitat huomioiden hyvä lukema. Sony kertoo saavuttaneensa merkittävän akun kapasiteetin lisäyksen mm. kerrostamalla pääpiirilevyn kahdesta osasta, pienentämällä antennien ja kaiuttimien vaatimaa tilaa sekä optimoimalla puhelimen kehyksen muotoilua. Akun luvataan latautuvan 18 watin laturilla puolessa tunnissa 50 %:iin.

Kolmoistakakamera on suunniteltu yhteystyössä Zeissin kanssa ja se tarjoaa kolme eri polttoväliä: kinovastaavat 16, 24 ja 70 mm. Pääkameran 12 megapikselin sensorin fyysistä kokoa on suurennettu ja pikselikoko on nyt todella suuri 1,8 mikrometriä. Aiemmista Sonyn lippulaivoista tuttuna ominaisuutena Eye AF- silmätarkennus osaa pitää tarkennuksen lukittuna myös nopeasti liikkuvissa ihmisissä ja eläimissä. Uutena videokuvausominaisuutena puhelin tulee 120 FPS:n HDR-hidastusvideon tallennusta 4K-tarkkuudella.

Xperia 5 II tekniset tiedot:

Ulkomitat: 158 x 68 x 8 mm

Paino: 163 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass 6 -kuoret, IP65/68-suojaus

6,1” OLED-näyttö, 1080 x 2520, HDR, 21:9-kuvasuhde, 120 Hz, 240 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa, microSDXC-korttipaikka (max. 1 Tt)

5G, NSA & SA, alle 6 GHz taajuusalue (n1, n3, n8, n28, n77, n78)

LTE Cat.18/13, Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n/ac/ax, BT 5.1, NFC

A-GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos, 3,5 mm ääniliitäntä, LDAC, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, aptX HD

Kolmoistakakamera: 12 megapikselin laajakulmakamera, 24 mm, 1,8 um pikselikoko, OIS, f1.7, 10 ms lukunopeus 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1/2,55″ Exmor R -sensori, 16 mm, f2.2 12 megapikselin telekamera, 1/3,4″ sensori, 70 mm, OIS­, f2.4 4K 60 FPS videokuvaus, 4K 120 Hz hidastuskuvaus

Etukamera: 8 megapikseliä, 1/4″ sensori, f2.0

4000 mAh:n akku, USB Type-C (USB 3.1), 21 W maksimilatausteho (USB PD)

Android 10

Xperia 5 II tulee saataville 20. lokakuuta 899 euron suositushintaan, eli hinta nousee edeltäjämallista sadalla eurolla. Ennakkotilaukset alkavat 29. syyskuuta. Värivaihtoehtoja ovat musta, harmaa ja sininen.

Lähde: Sony