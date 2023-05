Sonyn Xperia-malliston viidennen sukupolven uutuudet tarjoavat vaihtoehdon alle 500 ja yli 1000 euron hintaluokkiin.

Sony on julkistanut tänään vuoden 2023 Xperia-mallinsa lippulaiva- sekä keskihintaluokkaan.

Xperia 1 -huippumalli on edennyt nyt viidenteen sukupolveensa, jota kuvaa mallinimen V-pääte (mark 5). Yritys suuntaa Xperia 1 -sarjansa erityisesti kameraominaisuuksia arvostaville käyttäjille ja sisällöntuottajille. Xperia 1 V:n yleisilme on pysynyt tuttuna, mutta yksityiskohtiin on tehty muutoksia. Kyljissä on pitävämpi uritettu kuviointi, takakuoressa pitävämpi pintakuvio ja kamerakehyksessä kamerat ovat omien suojalinssiensä alla.

Järjestelmäpiirinä on Snapdragon 8 gen 2, jonka jäähdytyksessä käytettävien materiaalien määrää on Sonyn mukaan kasvatettu 60 % edeltäjämalliin nähden. 6,5-tuumainen 21:9-kuvasuhteen 4K-näyttö on pysynyt entisellään, kuten myös 5000 mAh akku 30 watin pikalatauksella sekä langattomalla latauksella. Käyttäjään suunnattujen stereokaiuttimien bassotoistoa on parannettu ja varustukseen kuuluu edelleen lippulaivapuhelimissa harvinainen kuulokeliitäntä.

Takakamerassa Sony korostaa erityisesti uutta pääkameran Exmor T for mobile -kuvasensoria, joka on edeltäjämallia 1,7-kertaisesti suurempi ja käyttää uutta Transistor Pixel stacked CMOS -tekniikkaa. Siinä fotodiodi ja transistori ovat eriytetty omiin kerroksiinsa, joka maksimoi taltioitavan valon määrän sekä minimoi kohinan määrän. Sonyn mukaan uudella tekniikalla voidaan taltioida kuvia kohinattomasti laajemmalla dynaamisella alueella sekä taltioida entistä parempia yökuvia.

Pääkameran sensorin resoluutio on 52 megapikseliä, mutta kuvasuhteesta (4,3:3) johtuen valokuvauskäytössä niistä on käytössä 48. Tavallisesta poikkeavan kuvasuhteen avulla voidaan Sonyn mukaan maksimoida sensorin ala videon kuvanvakautusta varten. Periskooppimallisessa telekamerassa on edelleen muuttuvapolttovälinen zoom-objektiivi 85 ja 125 mm:n kinovastaavilla polttovälivaihtoehdoilla. Ultralaajakulmakamera on myös pysynyt samana. Sisällöntuottajien toiveesta Pro-kameraominaisuuksiin on tuotu lisätoimintoja, kuten VLOGCAM-sarjan kameroista tuttu Product Showcase -asetus sekä livestriimauksen chat- ja pystykuvausmahdollisuus.

Sony Xperia 1 V:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165 x 71 x 8,3 mm

Paino: 187 grammaa

Gorilla Glass Victus 2 edessä ja takana, metallikehys

6,5” OLED-näyttö, 21:9, 3840 x 1644 -resoluutio, 120 Hz, HDR

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5X RAM-muistia

256 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa, MicroSDXC-korttipaikka (max. 1 Tt)

5G SA & NSA Sub 6 GHz, LTE, Dual SIM

WiFi 6E, Bluetooth 5.3

3,5 mm kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet, IP65/68-suojaus

Kolmoistakakamera: 48 megapikselin pääkamera (1/1,35”; 1,12 um pikselikoko), f1.9, 24 mm, OIS, AF 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/2,5”), f2.2, 16 mm, AF 12 megapikselin telekamera (1/3,5”), f2.3–f2.8, 85–125 mm, OIS, AF

12 megapikselin etukamera (1/2,9”)

5000 mAh:n akku, USB-C, 30 watin pikalataus, langaton lataus

Android 12, 2 Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset

Keskihintainen Xperia 10 V on pysynyt visuaalisesti hyvin samankaltaisena neljännen sukupolven edeltäjänsä kanssa. Sony on saanut nipistettyä painosta pari grammaa ja kehuukin Xperia 10 V:n olevan markkinoiden kevyin puhelin 5000 mAh akulla. Rakenne on tuttuun tapaan IP65/68-suojattu.

6,1-tuumainen OLED-näyttö on kasvanut tuuman kymmenyksellä edeltäjästä ja Sony kertoo sen maksimikirkkauden puolitoistakertaistuneen. Kasvaneen näytön myötä 10 V on pari milliä pidempi ja millin leveämpi kuin edeltäjänsä. Varustukseen kuuluu edelleen 3,5 mm ääniliitäntä sekä käyttäjään suunnatut stereokaiuttimet.

Järjestelmäpiiri ei harmillisesti ole muuttunut edeltäjämallista, ollen edelleen Snapdragon 695. Kamerapuolella merkittävin uudistus on 12 megapikselin pääkameran kuvasensori, jonka koko on kasvanut 1,6-kertaiseksi edeltäjään nähden. Ultralaajakulman ja telen resoluutio on edelleen 8 megapikseliä ja kinovastaavat polttovälit 16 ja 54 mm.

Sony Xperia 10 V:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 155 x 68 x 8,3 mm

Paino: 159 grammaa

Muovirunko, Gorilla Glass Victus

IP65/68-suojaus

6,1” OLED-näyttö, 21:9, 2520 x 1080 -resoluutio

Qualcomm Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, MicroSDXC-korttipaikka (1 Tt max)

5G, LTE, Dual SIM

Bluetooth 5.2, WiFi 5

3,5 mm kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet, LDAC, DSEE Ultimate

Kolmoistakakamera: 12 megapikselin pääkamera (1/2″), f1.8, OIS, 26 mm 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/4″), f2.2, 16 mm 8 megapikselin 2x-telekamera (1/4,4″), f2.2 54 mm Videokuvaus: 1080p, Optical SteadyShot

8 megapikselin etukamera (1/4”), F2.0

5000 mAh:n akku, USB-C

Android 12, 2 Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset

Xperia 1 V tulee myyntiin kesäkuun lopulla samaan suositushintaan kuin edeltäjänsä (1399 euroa). Tarjolle tulee musta, patinanhopea ja khakinvihreä värivaihtoehto.

Xperia 10 V tulee puolestaan myyntiin kesäkuun puolivälissä 449 euron suositushintaan mustan, valkoisen, laventelin ja salvianvihreän väreissä. Positiivisena kehityksenä hinta on siis laskenut 50 euroa edeltäjästä.

Lähde: Sonyn lehdistömateriaalit