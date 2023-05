Maailmassa on 195 maata, joista yli 180:ssa voidaan käyttää nyt Google Bardia englanniksi. Täysin käsittämättömästä syystä Suomi ei kuitenkaan lukeudu joukkoon, vaikka jopa Ahvenanmaa on saatu mukaan ja Google ainakin vihjaa työskentelevänsä suomen kielen tuen parissa.

Google piti eilen I/O 2023 -tapahtuman, jossa se julkaisi muun muassa uusia Pixel-laitteita. Myös yhtiön tekoälybotille oli varattu oma aikansa parrasvaloista ja yhtiö kertoikin tapahtumassa sekä botin nykyisyydestä että tulevaisuudesta.

Nyt Google I/O 2023:ssa yhtiö ilmoitti Bardin olevan nyt käytettävissä englanniksi jopa yli 180 maassa, mukaan lukien Ahvenanmaalla, mutta täysin selittämättömästä syystä Suomi itsessään ei lukeudu mukaan. Täysin Suomea ei ole unohdettu, vaan ainakin taustagrafiikoiden mukaan kielemme tulee olemaan yksi 40 lähitulevaisuudessa tuetuista kielistä. Toivottavasti Google saa siihen mennessä avattua Bardin myös käytettäväksi täällä. Bard oli aluksi käytettävissä vain englanniksi, mutta nyt saataville ovat tulleet myös Japanin ja Korean kielet. Voit tutustua ajantasaiseen listaukseen tuetuista maista Googlen tukisivuilla.

Googlen Bard-tekoälybotti avattiin alun perin rajatun yleisön käyttöön pari kuukautta sitten. Sittemmin yhtiö on vaihtanut sen pohjana toimivan kielimallin alkuperäisestä PaLM:sta uuteen PaLM 2:een, jonka luvataan olevan selvästi alkuperäistä edistyneempi. Yhtiön mukaan sillä on PaLM 2 -kielimallista käytössä tällä hetkellä neljä versiota, Gecko, Otter, Bison ja Unicorn, jotka on optimoitu eri tasoisille laitteille. Keveintä eli Geckoa voidaan pyörittää vaikka älypuhelimella. Yhtiöllä on myös kehityksessä uusi Gemini-kielimalli, joka on rakennettu alusta asti tekoälybottikäyttöön.

