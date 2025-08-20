Microsoft on kertonut Gamescom-messuilla lisätietoja tulevista käsikonsoliluokan Xbox-tietokoneista ja niiden uusista ominaisuuksista.

Microsoft esitteli kesäkuussa tulevat käsikonsoliluokan ROG Xbox Ally- ja ROG Xbox Ally X -tietokoneet. Nyt yhtiö on kertonut Gamescom-messuilla lisää tulevista laitteistaan.

Microsoft ilmoitti aiemmin Asuksen kanssa yhteistyössä suunniteltujen ROG Xbox Ally- ja ROG Xbox Ally X -tietokoneiden saapuvan myyntiin joulukaudeksi. Nyt päivämääräksi on tarkentunut 16. lokakuuta ja saatavuuden luvataan olevan julkaisun yhteydessä normaalia parempaa. Ne saapuvat myyntiin julkaisupäivänä myös Suomessa.

Xbox Ally on varustettu AMD:n Ryzen Z2 A- ja Xbox Ally X Ryzen AI Z2 Extreme -prosessorilla. Voit tutustua laitteiden ominaisuuksiin tarkemmin aiemmassa uutisessamme. Xbox nimestään huolimatta ne pyörittävät Windows 11 -käyttöjärjestelmää, mutta käsikonsoliluokkaan optimoidulla käyttöliittymällä ja muilla lisäominaisuuksilla. Käyttöjärjestelmästä on myös karsittu Xbox-tiimin toimesta pelikäyttöön tarpeettomia taustaprosesseja oletuksena. Laitteiden Xbox-näppäin tuo esiin parannellun Game Bar -palkin, josta pääsee helposti selaamaan pelikirjastoaan, palaamaan kotiruutuun, käyttämään Asuksen Armoury Crate SE -sovellusta ja niin edelleen.

ROG Xbox Ally X:n Ryzen AI Z2 Extreme pitää sisällään nimensä mukaisesti NPU-tekoälykiihdyttimen. Sitä tullaan hyödyntämään käsikonsoliluokan tietokoneessa ainakin Automatic Super Resolution -ominaisuuden ja automaattisten Highlight reel -videoiden luonnista. Microsoft tulee julkaisemaan myöhemmin myös muita tekoälyominaisuuksia. Mukana on myös beetaversio Gaming Copilot -tekoälyavustajasta.

Pelaajien arkea helpotetaan uudella Advanced shader delivery -ominaisuudella, joka lataa valmiiksi käännetyt varjostimet pelin asennuksen aikana, jottei niitä tarvitse kääntää itse käsikonsolilla. Microsoft kertoo työskentelevänsä eri laitteistovalmistajien kanssa tuodakseen teknologian saataville myös muilla laitteilla.

Microsoft esitteli Gamescomissa myös Xboxin alaisen Handheld Compatibility Program -ohjelman. Se käy läpi käyttäjän pelikirjaston ja lisää tuettuihin peleihin Handheld Optimized- tai Mostly Compatible -merkinnän sen mukaan, miten pienellä vaivalla peli on pelattavissa käsikonsoliluokan tietokoneilla, jossa oletuksena käytetään navigointiin peliohjainta. Ohjelmaa kuuluu myös Windows Performance Fit -mittari, joka kertoo miten hyvin pelin pitäisi pyöriä käytetyllä tietokoneella.

