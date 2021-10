Sony julkisti tuuman kamerasensorilla varustetun Xperia Pro-I -älypuhelimen

Massasta erottuvasta kamerasta saa myös maksaa massasta erottuvan hinnan, sillä Xperia Pro-I:n suositushinta on peräti 1799 euroa.

Sony on tänään esitellyt uuden Xperia Pro-I -älypuhelimen, jonka erikoisuutena toimii peräti yhden tuuman kokoinen 1.0-type Exmos RS -kamerasensori. Kamerakenno on tuttu valmistajan RX100 VII -kamerasta, mutta optimoitu älypuhelimeen sopivaksi.

Xperia Pro-I:n kamera tukee vaiheentunnistukseen pohjautuvaa automaattitarkennusta 315 tarkennuspisteellä ja kuvien optimaalisesta lopputuloksesta huolehtii Sonyn Bionz X -mobiiliprosessori. Optiikkana kamerassa toimii 24 mm:n Zeiss:n Tessar-optiikka, jossa on Sonyn muistakin puhelimista tuttu ZeissT-heijastuksenpoistopinnoite. Kamera tarjoaa myös kaksi aukkosuhdetta, joiden välillä voi tilanteen mukaan vaihtaa – F2.0 ja F4.0.

Optisesti vakautetun tuuman pääkameran resoluutio on 12 megapikseliä, minkä myötä sen pikselikoko on varsin massiiviset 2,4 mikrometriä. Pääkameran parina puhelimessa on myös niin ikään 12 megapikselin resoluutiolla varustetut telekamera ja ultralaajakulmakamera, jotka ovat kuitenkin fyysiseltä kooltaan tavanomaisempia.

Kameroiden itsensä lisäksi puhelimen panostus valokuvaukseen on nähtävissä kahdesta erillisestä kamerapainikkeesta, joista toinen avaa oletuksena puhelimen Videography Pro -sovelluksen ja videokuvaukseenkin on panostettu. Xperia Pro-I kykenee kuvaamaan 4K-resoluution videota 120 FPS:n nopeudella, minkä lisäksi se tukee videokuvassakin silmiä seuraavaa Eye AF -automaattitarkennusta.

Kameroiden ulkopuoleltakin Xperia Pro-I tarjoaa varsin kattavat ominaisuudet. Sisällä sykkii Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 12 gigatavua RAM-muistia ja peräti 512 gigatavua tallennustilaa, jota voi myös jatkaa microSD-muistikorteilla. Muistikorttipaikan lisäksi puhelin erottuu nykynormeista myös 3,5 mm:n kuulokeliitännällään. Puhelimen runko puolestaan on Sonylle tyypilliseen tapaan IP65/68-luokituksen mukaisesti veden ja pölyn kestävä ja 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävä 6,5-tuumainen OLED-näyttö on Xperia 1 -mallien tapaan resoluutioltaan peräti 4K.

Sony Xperia Pro-I:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 166 x 72 x 8,9 mm

Paino: 211 grammaa

Gorilla Glass Victus edessä, Gorilla Glass 6 takana, metallikehys

IP65/68

6,5” OLED-näyttö, 3840 x 1644 pikseliä, 21:9, 120 Hz, 240 Hz:n kosketuksen tunnistus

Qualcomm Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri

12 Gt RAM-muistia

512 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 1 Tt)

5G-yhteydet, (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78), Dual SIM

3,5 mm:n kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet

Kolmoistakakamera 12 megapikselin pääkamera (1”, 2,4 um pikselikoko), f2.0 / f4.0, 24 mm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 megapikselin telekamera (1/2,9”), f2.4, 50 mm, PDAF, OIS 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/2,55”), f2.2, 16 mm, Dual Pixel PDAF

8 megapikselin etukamera (1/4”, 1,12 um pikselikoko), f2.0, 24 mm

4500 mAh:n akku, USB-C (3.2), 30 watin pikalataus

Android 11

Huippuluokan ominaisuuksista ja massasta erottuvan suurikokoisesta kamerasensorista saa kuitenkin maksaa myös massasta erottuvan hinnan, sillä Xperia Pro-I:n suositushinta on peräti 1799 euroa. Puhelimen myynti alkaa joulukuussa tietyillä markkina-alueilla, joihin myös Pohjoismaat kuuluvat. Laajempi saatavuus puhelimelle luvataan ensi vuodeksi.

Lähde: Sony