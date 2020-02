Sony julkistin Xperia 1 II -huippumallin sekä keskihintaisen Xperia 10 II:n

Xperia 1 II on Sonyn ensimmäinen 5G-puhelin ja 10 II tuo puolestaan IP68-suojauksen keskihintaluokkaan.

Sony on esitellyt tänään järjestämässään online-julkaisutilaisuudessa uudet älypuhelimet lippulaivaluokkaan sekä keskihintaluokkaan. Uuden lippulaivamallin nimi on Xperia 1 II (lausutaan Xperia 1 Mark 2) ja keskihintaluokan mallin vastaavasti Xperia 10 II.

Edeltäjänsä tapaan Xperia 1 II:ssa on 6,5-tuumainen 21:9-kuvasuhteen näyttö korkealla 4K-tason resoluutiolla. Ulkomitat ovat pienentyneet hieman, paino on noussut grammalla. Akku on kasvanut 4000 mAh:iin, joka on selvä parannus edeltäjämallin 3330 mAh:sta. 3,5 mm:n ääniliitäntä tekee paluun ja äänipuolella on tarjolla myös käyttäjään suunnatut stereokaiuttimet. Järjestelmäpiirinä toimii monen muun tämän vuoden high-end-puhelimen tapaan Snapdragon 865, jonka parina toimiva X55-modeemi tarjoaa 5G-yhteydet alle 6 GHz taajuusalueella.

Kameratoteutus on pysynyt megapikselien osalta samana, mutta teknisessä toteutuksessa on tapahtunut muutoksia. Kamerakokonaisuus on nyt suunniteltu yhteistyössä Zeissin kanssa ja objektiiveissa on Zeissin T* -pinnoite. Pääkamera käyttää nyt suurikokoista 1/1,7″:n sensoria, jonka parina on f1.7-aukkosuhteen objektiivi optisella vakautuksella. Ultralaajakulmakameran pikselikoko ja aukko ovat kasvaneet ja se tukee nyt Dual Pixel -tarkennusta. Telekameran kinovastaava polttoväli on pidentynyt 70 mm:iin, eli noin kolminkertaiseksi pääkameraan nähden.

Ulkomailla saataville tulee myös Pro-versio, josta löytyy 512 Gt muistia, 5G mmWave-taajuustuki sekä erilaisella tekstuurilla varustettu takakuori.

Xperia 1 II tekniset tiedot:

Ulkomitat: 166 × 72 × 7,9 mm

Paino: 181 grammaa

Gorilla Glass 6 -lasi edessä ja takana, metallikehys, IP65/68-suojaus

6,5″ OLED-näyttö, 1644 x 3840 pikseliä, 21:9, BT.2020, HDR

Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri + Snapdragon X55 -modeemi

8 Gt RAM-muistia (LPDDR4X)

256 Gt tallennustilaa (UFS), micro-SD-muistikorttipaikka (max. 1 Tt)

5G-yhteydet, sub 6 Ghz, taajuudet n1, n3, n28, n77, n78

LTE Cat19/13 (1,2 Gbit/s)

WiFi 6 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1

NFC, GPS, GLONASS

3,5 mm ääniliitäntä, stereokaiuttimet, Dolby Atmos, Dynamic Vibration System

Kolmoistakakamera: 12 MP laajakulmakamera, 1/1,7″ sensori, 24 mm kinovastaava polttoväli, f1.7, 1,4 um pikselikoko, Dual-PD AF -tarkennus, OIS 12 MP ultralaajakulmakamera, 1/2,55″ sensori, 16 mm kinovastaava polttoväli, f2.2, Dual-PD AF 12 MP telekamera, 1/3,4″ sensori, 70 mm kinovastaava polttoväli, f2.4, PDAF, OIS 3D iToF-sensori 20 FPS Eye AF 4K 60 FPS & HDR-videokuvaus, 960 FPS 1080p slow motion

8 MP etukamera: 1/4″ sensori, f2.0, 84 asteen kuvakulma

4000 mAh akku, USB Type-C 3.1, 21 W USB PD -pikalataus, Battery Care, langaton lataus (Qi)

Android 10

Keskihintaluokkaan sijoittuva Xperia 10 II on puolestaan seuraaja vuosi sitten julkaistuille Xperia 10 ja 10 Plus -malleille. Uutuusmallin ulkomitat ovat kasvaneet millillä leveys- ja pituussuunnassa, mutta paino on pudonnut 11 grammalla. Rakenne on etu- ja takapuolelta Gorilla Glass 6 -lasia sekä keskihintaluokassa melko harvinaisena ominaisuutena IP65/68-suojattu.

Edeltäjämallin tapaan uutuuden näytön koko on säilynyt kuudessa tuumassa ja kuvasuhde on 21:9, mutta näyttötekniikka on vaihtunut OLED:iin. Sisältä löytyy Snapdragon 665 -järjestelmäpiiri, neljä gigatavua RAM-muistia sekä 128 Gt tallennustilaa. Akun kapasiteetti on kasvanut yli neljänneksellä viime vuoden malliin nähden. Tuettuna on USB Power Delivery -pikalataus. Takakameroita on kolme: 12 megapikselin pääkamera sekä kahdeksan megapikselin ultralaajakulma- ja normaalikamerat.

Xperia 10 II tekniset tiedot:

Ulkomitat: 157 x 69 x 8,2 mm

Paino: 151 grammaa

Rakenne: Gorilla Glass 6 -lasi edessä ja takana, IP65/68-suojaus

6,0” OLED-näyttö, 21:9, 1080 x 2520, 457 PPI

Snapdragon 665 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 1 Gt)

LTE Cat.11/5, Dual SIM

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, NFC

Kolmoiskakamera: 12 megapikselin laajakulmakamera, 1/2,8″ sensori, PDAF, f2.0, 26 mm kinovastaava polttoväli 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1/4″ sensori, f2.2, 16 mm kinovastaava polttoväli 8 megapikselin normaalikamera, 1/4″ sensori, f2.4, 52 mm kinovastaava polttoväli LED-salama, lasertarkennus, AI-tunnistus 4K 30 FPS videokuvaus

Etukamera: 8 megapikseliä, 1/4″ sensori, f2.0, 84 asteen kuvakulma

3,5 mm ääniliitäntä

3600 mAh:n akku, USB Type-C 2.0, Xperia Adaptive Charging, 18 W USB PD -pikalataus

Android 10

Xperia 1 II tulee Suomessa kauppoihin mustana ja purppurana vasta kesäkuussa – hinnasta ilmoitetaan myöhemmin. Xperia 10 II tulee saataville 369 euron suositushintaan mustana ja valkoisena huhtikuun loppuun mennessä.

Lähteet: Sony (1)(2)(3)