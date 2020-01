Sonyn tuleva Xperia 5 Plus komeilee renderöintivuodossa

Renderöintien perusteella Sonyn huippumallin muotoilu muuttuu kulmikkaammaksi ja kuulokeliitäntä tekee paluun.

OnLeaks on julkaissut yhdessä Slashleaks-sivuston kanssa joukon renderöintejä Sonyn tulevasta lippulaivamallista. Jos mainittu Xperia 5 Plus -mallinimi pitää paikkaansa, Sonyn malliston nimeäminen sekavoituu entisestää. Malliston kärkeen on myös huhuiltu erillistä Xperia 3 -mallia.

Kuvien perusteella Sony on onnistunut kutistamaan näytön ylä- ja alareunusta havaittavasti nykyisestä Xperia 5 -mallista, mutta siitä huolimatta reunukset ovat edelleen olemassa. 6,6-tuumaisen näytön kerrotaan perustuvan OLED-paneeliin. Puhelimen muotoilu vaikuttaisi siirtyneen askeleen-pari kulmikkaampaan suuntaan etenkin kehyksen osalta. Maininnan arvoisia yksityiskohtia ovat myöskin eteen suunnatut stereokaiuttimet, kyljessä sijaitseva sormenjälkitunnistin sekä yläpäätyyn paluun tehnyt 3,5 mm:n ääniliitäntä. Takakuoren pystysuuntaiseen kamerakehykseen on sijoitettu kolme teknisiltä tiedoiltaan tuntematonta kameraa sekä ToF-syvyystietosensori.

Xperia 5 Plussan teknisistä ominaisuuksista ei ole toistaiseksi erityisen tarkkoja tietoja. Järjestelmäpiirinä toimii todennäköisesti Snapdragon 865, jonka myötä Xperia-mallisto siirtyy väistämättä myös 5G-aikaan. Xperia 5 Plussan julkaisun odotetaan tapahtuvan MWC:ssä helmikuun lopulla.

Lähde: Slashleaks