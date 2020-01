DG1 perustuu vähävirtaiseen Xe-LP-varianttiin, joka on käytössä myös integroiduissa Xe-grafiikkaohjaimissa. DG1 ei ole tulossa myyntiin vaan se on suunnattu kehittäjille.

Intel julkisti CES 2020 -messuilla tänään virallisesti Xe-arkkitehtuuriin perustuvan DG1-näytönohjaimen. Vaikka nyt esitelty DG1 on PCI Express -väyläinen kortti, on sen käyttämä grafiikkapiiri nähty jo tositoimissa kannettavan sisällä Intelin aiemmassa CES-lehdistötilaisuudessa.

DG1 ei tule olemaan minkään kuluttajanäytönohjaimen myyntinimi, vaan kyseessä on Intelin Xe-arkkitehtuurin Software Development Vehicle eli kehittäjille suunnattu näytönohjain, joka mahdollistaa tutustumisen Intelin uuteen arkkitehtuuriin. Todennäköisesti markkinoille tullaan kuitenkin saamaan myös samaan grafiikkasiruun perustuva kuluttajanäytönohjain.

Xe-arkkitehtuurin DG1 edustaa arkkitehtuurin virtapihimpää päätyä ja se kuuluu samaan Xe-LP-mikroarkkitehtuuriin kuin Tiger Lake -prosessoreiden integroitu grafiikkaohjain. Vuotojen perusteella siinä on itseasiassa käytössä samat 96 Execution Unit -yksikköä, kuin Tiger Laken GT2-tason integroidussa grafiikkaohjaimessa. Mistään tehohirmusta ei siis ole kyse, mutta kannettavaan asennetun version perusteella se kykenee ajamaan Desinty 2 -peliä lukitulla 60 FPS:n nopeudella toistaiseksi tuntemattomilla asetuksilla.

Näytönohjaimessa on hopean sävyinen uritettu kuori, jonka materiaalista ei ole tällä hetkellä varmuutta. Kuoreen lähelle kortin etupäätä on sijoitettu sinisenä hohtavat LED-valot. Jäähdytysratkaisuun kuuluu yksi tuuletin ja varsin heppoisen oloinen alumiinirivasto. Näytönohjaimelle ei ole tarjolla lisävirtaa, vaan PCI Express -liittimen syöttämä virta on sille riittävä. Intel on aiemmin kertonut skaalaavansa Xe-LP-sirut korkeimmillaan 20 – 25 watin tuntumaan, vaikka ne voisivat venyä 50 wattiin asti. Messuilla esillä olleissa korteissa oli AnandTechin mukaan neljä DisplayPort-liitäntää, mutta Intelin renderöinneissä on käytössä standardimainen yhden HDMI:n ja kolmen DisplayPortin ratkaisu.

Lähde: AnandTech