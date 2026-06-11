Mikäli Elon Muskin johtamat suunnitelmat osuvat kohdilleen, tulee kiertoradalta löytymään ensi vuoden loppuun mennessä gigawatin ja vuoden 2029 loppuun mennessä jopa 100 gigawatin edestä laskentatehoa.

Useat yritykset ovat viime vuosina suunnitelleet tai ainakin puhuneet aikeista saada datakeskuksia avaruuteen. Elon Muskin johtama SpaceX on nyt ottamassa konkreettisia askelia kohti ensimmäisiä satelliittidatakeskuksiaan.

SpaceX on ilmoittanut tulevansa rakentamaan yli neliökilometrin kokoista Gigasat-tuotantolaitosta Texasin Bastropiin. Tuotantolaitoksessa tullaan tuottamaan yhtiön ”tekoälysatelliitteja” eli kiertoradalle sijoitettavia datakeskuksia. Gigasat tulee olemaan jopa yli 10 kertaa yhtiön nykyistä avaruusaluksia tuottavaa Starfactory-tuotantolaitosta suurempi.

Muskin haastattelussa antaman lausunnon mukaan AI1-satelliitit tulevat olemaan jopa 70 metriä leveitä laajoine aurinkopaneeleineen. Laskentatehoa yhdessä AI1-satelliitissa tulee olemaan 150 kilowatin edestä, mikä luonnollisesti vaatii merkittävää pinta-alaa aurinkopaneeleilta, jotka tuottavat noin 250 wattia neliömetriä kohden. Satelliitin keskiössä olevasta laskentakeskuksesta nousee pystysuoraan puolestaan korkeat jopa 110 neliömetrin nestekiertoiset jäähdyttimet. Verrokiksi Tom’s Hardware tarjoaa Kansainvälisen avaruusaseman (Inernational Space Station, ISS)

Varsinaisten satelliittien tuotannon uskotaan käynnistyvän jo ensi vuoden aikana ja mikäli yhtiön tavoitteet täyttyvät, löytyy kiertoradalta vuoden loppuun mennessä gigawatin edestä laskentatehoa. Käytännössä se tarkoittaa siis jopa yli 6000 AI1-satelliittia ennen vuoden ensi vuoden loppua. Tom’s Hardware antaa kuvaa projektin skaalasta kertomalla, että yhtiön jo vuosia kasvaneessa Starlink-satelliittiperheessä planeettaa kiertää tällä hetkellä noin 10 500 aktiivista satelliittia. Satelliittien laskentamoduulit tulevat olemaan vaihdettavia, joten satelliitteihin voidaan myöhemmin päivittää uutta rautaa ja niissä voidaan käyttää lukuisten eri valmistajien piirejä.

SpaceX ei ole luonnollisestikaan tyytymässä ensimmäisen vuoden tuotantomääriin, vaan vuoden 2028 loppuun mennessä se haluaa saada taivaalle jo 10 gigawatin ja vuoden 2029 loppuun mennessä peräti 100 gigawatin edestä laskentatehoa, jos kaikki menee hyvin. Hurjiin lukuihin aiotaan päästä hyödyntämällä Muskin aiemmin julkistamaa Terafab-tuotantolaitosta piirituotannossa. SpaceX:n, Teslan ja xAI:n yhteisprojektina luotavan Terafabin uskotaan kykenevän tuottamaan kylliksi piirejä jopa terawatin laskentatehon edestä.

Lähteet: Tom’s Hardware (1), (2)