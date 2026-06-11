Testissä ASRockin edullisempaan 1440p-pelaamiseen suunnattu Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark OC -näytönohjain.
AMD lanseerasi viime viikolla Computex 2026 -messuilla maailmanlaajuisesti myyntiin Radeon RX 9070 GRE -näytönohjaimen, jonka on tarkoitus olla edullisempi vaihtoehto 1440p-pelaamiseen. Aiemmin kyseinen Great Radeon Edition -malli on ollut myynnissä vain Kiinassa. Näytönohjain sijoittuu suorituskyvyltään 9060 XT:n ja 9070:n välimaastoon ja sen virallinen suositushinta Suomessa on 590 euroa.
io-techin testiin saatiin tehdasylikellotettu ASRockin Steel Legend Dark OC -malli. Tutustumme artikkelissa näytönohjaimen ominaisuuksiin ja vertailemme sen suorituskykyä pääosin 1440p-resoluutiolla. Lisäksi mukana on myös tehonkulutus-, lämpötila- ja melumittaukset sekä ylikellotustestit.
Lue artikkeli: Testissä AMD Radeon RX 9070 GRE
2 kommenttia
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →