Stack Overflow esitteli The Key v2 -näppäimistön

The Key v2 on valmistajan kulttimaineen saaneen Ctrl-, C- ja V-näppäimet sisältävän "makropädin" päivitys nykyajan RGB-vaatimusten mukaiseksi.

The Key -näppäimistön tai valmistajaa lainaten makropädin piti olla vain Stack Overflown aprillipila. Yleisö osoitti kuitenkin kiinnostuksensa vain Ctrl-, C- ja V-näppäimet tarjoavaan pilaan nopeasti, eikä sivuston takaa löytyvä Stack Exchange epäröinyt tehdä tuotteesta oikeaa.

The Key -näppäimistön ensimmäinen erä myytiin loppuun vain tunneissa ja myöhemmillekin erille löytyi ostajansa. Yhteensä näppäimistöä myytiin yli 10 000 kappaletta. Kolkko ja äärimmilleen yksinkertaistettu näppäimistö viehätti jo sellaisenaan monia, mutta nyt se on päivitetty vastaamaan myös pelaajien tarpeisiin.

The Key v2 on pohjimmiltaan edelleen sama näppäimistö, mutta pienet asiat voivat tehdä suurenkin vaikutuksen etenkin kun ne tehdään tuotteen ympärillä pyörivän yhteisön toiveiden mukaisesti. Tylsän mustan rungon sijasta The Key v2:n runko on läpikuultava ja sen sisältää löytyy nykypäivän perusvaatimuksiin kuuluva RGB-valaistus kahdella erillisellä LEDillä toteutettuna. Näppäinten alta löytyy ensimmäisen version tapaan Kailhin mekaaniset Black Box -kytkimet, mutta tällä kertaa juotosvapaasti vaihdettavina. Näppäimistön päästä löytyy USB-C-liitäntä irrotettavaa kaapelia varten.

The Key v2 on ennakkotilattavissa välittömästi ja sen toimitusten pitäisi alkaa kesäkuun lopulla. Hintaa näppäimistöllä on 29 dollaria.

Lähde: The Key v2 @ Drop, Tom’s Hardware