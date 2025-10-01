Pelitarvikkeistaan tunnettu SteelSeries on julkaissut uudet lippulaivatason Arctis Nova Elite -pelikuulokkeet tasokasta ääntä haluaville pelaajille. Uutuuskuulokkeita mainostetaan ensimmäisiksi pelikuulokkeiksi, jotka ovat saaneet Hi-Res Wireless -audiosertifikaatin.
Arctis Nova Elite tarjoaa 96 kHz/24 bit -tasoisen äänenlaadun hiilikuituisilla 40 mm:n kaiutinelementeillään niin Bluetoothin kuin 2,4 GHz:n matalaviivetilankin kautta. Kokemusta parannetaan entisestään aktiivisella melunvaimennuksella sekä mikrofonilla, joka suodattaa kanssapelaajille kuuluvaa taustahälinää tekoälyavusteisesti.
Arctis Nova Elite tukee langattomasti PC:tä, PlayStationia ja Xboxia sekä myös langallista AUX-yhteyttä. Kaikkia neljää voi käyttää mukana tulevan GamingHub-keskittimen avulla samanaikaisesti OmniPlay-monilähdemiksauksella.
Kuulokkeissa on kaksi erillistä vaihdettavaa akkua, joiden yhteenlasketuksi kestoksi luvataan 60 tuntia (30 tuntia per akku). Rakenteeltaan Arctis Nova Elite on metallia muistivaahtokupeilla ja sen värivaihtoehdot ovat vaalea Sage & Gold ja musta Obsidian.
Valmistajan omassa verkkokaupassa Arctis Nova Elite on hinnoiteltu 650 euroon.
Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu
