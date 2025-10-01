Testasimme suomalaisen Valcon ensimmäiset vastamelulla varustetut nappikuulokkeet – Valco NL25.

Suomalainen Valco laajensi tänä vuonna tuotevalikoimaansa uusilla NL25-nappikuulokkeilla. Kyseessä ei ole yrityksen ensimmäinen nappikuuloke, vaan sitä roolia pitää io-techin testissäkin vuonna 2023 käyneet NL21-napit, mutta NL25 ovat valmistajan ensimmäiset vastamelutoiminnolla varustetut napit. Vastamelun lisäksi valmistaja mainostaa tuttuun tapaan panostaneensa äänenlaatuun, minkä lisäksi kuulokkeiden muotoilun kerrotaan olevan suomalaista käsialaa.

Nyt 169 euron hintaiset Valco NL25:t ovat päätyneet myös io-techin testipenkkiin. Uudessa testiartikkelissa otamme selvää vastaavatko napit valmistajan nimen mukanaan tuomaan odotukseen neutraalin laadukkaasta äänestä ja miten muuten uutuusnapit onnistuvat esiintymään erittäin kilpaillussa alle 200 euron nappikuulokkeiden markkinaraossa.

Lue artikkeli: Testissä Valco NL25 -nappikuulokkeet