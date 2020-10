SteelSeries julkaisi ultrakeveät Aerox 3 -sarjan pelihiiret

Etenkin Aerox 3 Wirelessiä voidaan pitää vaikuttavana ilmestyksenä vain 66 gramman painollaan huolimatta langattomuudesta ja sisäänrakennetusta akusta.

Keveys on tämän hetken kuumimpia trendejä pelihiirissä. Parhaiten kenties kuulokkeistaan tunnettu SteelSeries on nyt julkaissut oman näkemyksensä ultrakeveistä pelihiiristä Aerox 3 -sarjan muodossa.

Aerox 3 Wireless vie ainakin allekirjoittaneen tietojen mukaan nimiinsä keveimmän langattoman pelihiiren tittelin huolimatta RGB-valaistuksestaan. Yhtiö on saanut viilattua hiiren painon vain 66 grammaan huolimatta sisäänrakennetusta akusta. Hiiren rinnalle julkaistiin myös langallinen malli vain 57 gramman painoisena.

Aerox 3 Wireless -pelihiiren silmänä toimii yhteistyössä PixArtin kanssa kehitetty SteelSeries TrueMove Air -sensori, jolle luvataan parhaimmillaan 18 000 DPI:n tarkkuus, 400 tuuman sekuntinopeus ja 40 G:n kiihtyvyys. Sensorin kehityksessä on panostettu etenkin energiatehokkuuteen, jotta hiiren akku on voitu pitää mahdollisimman pienenä käytettävyyden siitä kärsimättä. Quantum 2.0 Wireless -teknologiaan perustuvan hiiren akku kestää Bluetooth-tilassa yhtiön mukaan 200 tuntia ja 80 tuntia tai enemmän 2,4 GHz:n langattomalla yhteydellä, mutta kiitos pikalataustuen siihen voi ladata USB Type-C -kaapelin avulla lisävirtaa yli 40 tunniksi vartissa.

Langallisessa Aerox 3:ssa sensoriksi on valittu astetta kevyempi, niin ikään PixArtin kanssa kehitetty SteelSeries TrueMove Core, jolle luvataan 8500 DPI:n tarkkuus, 300 tuuman sekuntinopeus ja 35G:n kiihtyvyys.

Suurin osa markkinoiden erittäin keveistä hiiristä perustuu hunajakennorakenteeseen, mutta SteelSeries on päätynyt trendistä poikkeavaan ratkaisuun ruudukkomaisen rakenteensa myötä. Hiirten ABS-muoviset kuoret on rei’itetty sekä pohjasta, päältä että osasta pääpainikkeita. Rei’itettyjen kuorten paljastama piirilevy on suojattu pölyltä ja nesteiltä IP54-luokituksen veroisesti.

Aerox 3 -sarjassa hyödynnetään SteelSeriesin omia mekaniisia kytkimiä, joille luvataan 60 miljoonan klikkauksen elinikää. Lisäksi hiirissä on kaksi peukalopainiketta, DPI-painike sekä rullan painike. Hiirestä löytyy myös nykytrendien mukainen RGB-valaistus kolmeen eri valaistusalueeseen jaettuna.

SteelSeries Aeorx 3 -sarjan pelihiirten strategiset mitat ovat 120,55 x 67,03 x 37,98 mm. Langallisen version mukana toimitetaan 1,8 m:n Super Mesh -punottu kaapeli ja langattoman version mukana niin ikään Super Mesh -punottu USB Type-C -kaapeli. Pelihiiret saapuvat myyntiin 10. marraskuuta 69,99 (langallinen) ja 109,99 euron (langaton) suositushinnoin.

Lähde: SteelSeries