Yhtiön mukaan logiikkasynteesityökalujen päivitys mahdollistaa mm. ydinmäärän ja SERDES-kaistojen määrän kasvattamisen 50 %:lla, kun koko prosessori kasvaa samalla vain 20 %.

Tachyum on puuhannut universaalin Prodigy-prosessorin parissa jo vuosia. Yhtiö kutsuu sitä universaaliksi prosessoriksi, koska sen kerrotaan kykenevän ajamaan niin x86:lle, Armille kuin RISC-V:llekin suunniteltua koodia suorituskykyisesti.

Tachyum julkisti 128-ytimisen Prodigy-prosessorin virallisesti toukokuussa 2022. Tuolloin prosessorin kerrottiin kylmän viileästi tulevan murskaamaan niin Intelin Xeon 8380:n kuin AMD:n 3. sukupolven Epyc 7763HPC:n kokonaislukutehtävissä kuin NVIDIAn H100-laskentapiirin FP64- ja FP8-tarkkuuksilla.

Nyt yhtiö on kertonut päätyneensä vaihtamaan logiikkasynteesityökalut (EDA, Electric Design Automation) kesken piirin fyysistä suunnitteluvaihetta. Työkalujen vaihto on pakottanut yhtiön uusimaan paljon jo tehtyä, mutta työ ei ole ollut turhaa.

Tachyumin mukaan uusien työkalujen myötä yhtiö on voinut kasvattaa prosessorin 192-ytimiseksi, jonka lisäksi SERDES-väylien määrää on kasvatettu 64:stä 96:een, sarjaväylien määrää on kasvatettu 32:lla ja muistitukeakin on saatu viilattua DDR5-6400:stä ylöspäin DDR5-7200:aan. Piirissä on yhteensä 16 DDR5-muistikanavaa. Muutokset kasvattivat piirin kokoa, mutta vain maltillisesti. Aiemmilla työkaluilla piiristä olisi tullut noin 500 mm2 kokoinen, kun uusilla työkaluilla ja piirin ominaisuuspäivityksillä koko on noin 600 mm2. Valmistusprosessin puolesta piirin kokoa voisi kasvattaa entisestään, mutta yhtiön mukaan loppuisi jo muistikaista liian pahasti kesken.

Tachyum on päivittänyt samalla myös suorituskykylupauksiaan. Nyt Prodigy tulee sen mukaan peittoamaan nopeimmat x86-prosessorit nelinkertaisesti pilvikuormissa ja nopeimmat GPU:t kolminkertaisesti HPC-tehtävissä sekä jopa kuusinkertaisesti AI-tehtävissä. Yhtiö aikoo toimittaa ensimmäiset Prodigy-prosessorit kuluvan vuoden loppuun mennessä.

