Aiemmissa vuodoissa on nähty parhaimmillaan 64-ytimisiä Threadrippereitä, mutta HP:n työasemalla ajettu testi varmistaa niiden seuraavan suoraan 4. sukupolven Epyc -prosessoreiden jalanjäljissä.

AMD kasvatti Epyc-prosessoreiden maksimiydinmäärän 4. sukupolvessa 96 Zen 4- tai 128 Zen 4c -ytimeen. Threadripper-prosessoreiden on kuitenkin odotettu pysyvän 64 ytimessä, eikä aiemmat vuodot ole muuta luvanneetkaan.

Nyt Geekbenchin tulostietokantaan on ilmestynyt kuitenkin tulos HP:n Z6 G5 -työasemalla. Järjestelmätietojen mukaan työjuhta on varustettu 96-ytimisellä AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX -prosessorilla. Täysin puhtain paperein testisovellus ei kuitenkaan selviä, sillä se on tunnistanut prosessorin peruskellotaajuudeksi selvästi väärän 7,97 GHz.

Testiajon yksityiskohdista selviää prosessorin toimineen parhaimmillaan noin 5,14 GHz:n Boost-kellotaajuudella. Kokoonpanolla saavutettiin 2095 pistettä yhdellä ytimellä ja peräti 81408 pistettä kaikilla ytimillä. HWBotin maailmanennätyspisteet kaikilla ytimillä on tällä hetkellä 72786 pistettä Xeon W9 3495X:llä ajettuna. Paras Threadripper-tulos HWBotissa on 5995WX:llä ajettu 48025 pistettä.

AMD:n odotetaan julkaisevan uudet Ryzen Threadripper Pro 7000 -sarjan prosessorit tulevan syksyn aikana, huhujen mukaan mahdollisesti vielä syyskuun puolella.

Lähde: VideoCardz, Geekbench