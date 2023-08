Yhtiö on lainannut sivun Nintendon Switch-pelikirjasta ja tehnyt näyttön sivuilta löytyvistä hallintalaitteista irrotettavat "joyconit".

Käsikonsolikokoluokan tietokoneet ovat parhaillaan yrittämässä todellista läpimurtoa Steam Deckin johdolla. Valvella on kuitenkin markkinoilla useita kilpailijoita ja pian niitä on yksi lisää.

Uutisoimme aiemmin lyhyesti Lenovon suunnittelevan Legion Go -nimistä käsikonsolikokoluokan tietokonetta. Nyt Windows Report on saanut haltuunsa väitetysti virallisia renderöintejä, joissa esiintyy yhtiön tuleva uutuus. Tietokone näyttää ensisilmäyksellä edestä katsottuna verrattain yksinkertaiselta laitteelta, jossa ei ole käytetty liikaa aikaa muotoiluun tai koristeluun. Pinnan alla on piilossa kuitenkin monta mielenkiintoista yksityiskohtaa.

Etupuolta hallitsee luonnollisesti kookas näyttö, jonka huhutaan olevan kooltaan 8”, kilpailijoitaan hieman isompi. Näytön sivuilta löytyy hallintalaitteet: vasemmalla virtapainike, tatti, d-pad ja kaksi muuta painiketta, oikealla valintapainike, toimintopainikkeet, toinen tatti ja pieni kosketuslevy. Molemmilta kyljiltä löytyy kaksi lisäpainiketta, joista toinen jatkuu olkapainikkeeksi, sekä liipaisimet. Oikealla puolen on lisäksi etusormelle tarkoitettu rullakytkin. Molemmilta puolilta selkäpuolelta löytyy myös kaksi eri paikkoihin sijoiteltua lisäpainiketta, sekä niiden välistä kickstand-seisontatuki. Tietokoneen ylälaidasta löytyy myös äänenvoimakkuuspainikkeet, kuuloke- ja mikrofoniliitännät sekä USB-C-liittimiä.

Lenovo on lainannut Legon Gohon sivun myös Nintendon pelikirjasta, sillä näytön voi jättää pöydälle seisontatukensa varaan samalla, kun hallintalaitteet on irrotettu Switchin joyconeja muistuttaviksi ohjainkaupuloiksi.

Lähde: Windows Report