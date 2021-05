TeamGroup esitteli T-Create Expert PCIe SSD-aseman Chia-kryptolouhintaan

Expert PCIe SSD:n teratavun versiolle luvataan 6000 teratavun ja kahden teran versiolle 12 000 teratavun kirjoituskestävyys.

Uutisoimme viime kuussa uudesta Chia-kryptovaluutasta, joka vaatii laskentatehon sijasta vain tallennuskapasiteettia ja luku- ja kirjoitusoperaatioita. Muita kryptovaluuttoja ympäristöystävällisemmän Chian raportoidaan villinneen jo kiintolevymarkkinat Kiinassa ja jopa SSD-asemien myyntien räjähtäneen käsiin, mikä on johtanut hintojen nousuun.

Nyt TeamGroup on julkaissut T-Create-brändinsä alla Expert PCIe SSD -aseman, joka on suunniteltu erityisesti Chia-louhintaan. Expert PCIe SSD on nimensä mukaisesti PCIe 3.0 -väyläinen NVMe 1.3 M.2-asema. Asemat tulevat saataville yhden ja kahden teratavun kapasiteeteissa. SSD-asemille luvataan 3,4 Gt/s:n perättäisluku- ja 3 Gt/s:n kirjoitusnopeuksia sekä 180 000 IOPSin satunnaisluku- ja 140 000 IOPSin kirjoitusnopeuksia.

TeamGroup ei kerro verkkosivuilla aseman käyttämien NAND-sirujen tyyppiä, mutta asemille luvataan poikkeuksellisen hyvää kirjoituskestävyyttä: teratavun mallille peräti 6000 teratavua ja kahden teran mallille 12 000 teratavua. Myös takuuaika on varsin komeat 12 vuotta, olettaen tietenkin, ettei luvattu kirjoituskestävyys tule vastaan ensin.

T-Create Expert PCIe SSD:n julkaisutiedote tai verkkosivut eivät kerro asemien hintaa tai milloin ne tarkalleen tulevat saataville.

Lähde: TeamGroup