3DMark Wild Life Extreme asettaa Androidin, iOS:n, macOS:n ja Windowsin samalle viivalle

Wild Life Extreme -testi on suunniteltu ensisijaisesti seuraavan sukupolven puhelimille ja taulutietokoneille, M1 Mac-tietokoneille ja integroidulla grafiikkaohjaimella varustetuille Windows-kannettaville.

Testiohjelmistoistaan tuttu, kotimaiset juuret omaava UL Benchmarks on julkaissut uuden testin 3DMark-testikokonaisuuteen. Uusi testi täydentää eri alustojen vertailun mahdollistavien testien valikoimaa.

Viime vuonna julkaistu 3DMark Wild Life oli jo valmiiksi suunniteltu toimimaan Android-, iOS- ja Windows-alustoilla. Nyt julkaistu Wild Life Extreme perustuu luonnollisesti samaan testiin, mutta kuten jo nimestä voi arvata, se on selvästi aiempaa raskaampi. Testi on suunniteltu ensisijaisesti Arm-pohjaisille alustoille, mutta toimii luonnollisesti myös x86 Windowsissa ja uutena alustana mukaan on otettu myös macOS.

UL Benchmarksin mukaan Wild Life Extreme on suunniteltu uusimman sukupolven integroidulla grafiikkaohjaimella tai Arm-järjestelmäpiirillä varustetuille Windows -kannettaville, M1-piiriä käyttäville Mac-tietokoneille ja iOS-laitteille sekä seuraavan sukupolven puhelimille ja taulutietokoneille. Yhtiö varoittaakin, että testi voi olla turhan raskas nykyisille mobiililaitteille, pois lukien kenties uudet M1-pohjaiset iPad Prot.

Koska testi on suunniteltu myös mobiililaitteille, siihen on sisäänrakennettu kaksi eri testitilaa. Ensimmäinen ajaa perinteisen testin ja näyttää parhaan mahdollisen suorituskyvyn, kun pidempi versio testistä paljastaa suorituskyvyn ja sen mahdollisen putoamisen pidemmällä aikavälillä.

3DMark Wild Life Extreme on nyt saatavilla Androidille Play Storesta, iOS:lle ja macOS:lle App Storesta ja Windowsille Steamista sekä suoraan UL Benchmarksilta. Android-versio on ilmainen ja vaatii vähintään Android 10 -käyttöjärjestelmän sekä tuen Vulkan Anisotropy -ominaisuudelle (taso 16 tai parempi). iOS- ja macOS-versiot ovat niin ikään ilmaisia ja ne vaativat vähintään iPhone 7 Plussan tai tehokkaamman puhelimen tai M1 Macin. Intel Macit eivät ole tuettuja. Windows-versio on päivityksenä ilmainen, mutta se vaatii alleen maksullisen Advanced- tai Professional Edition -version 3DMarkista.

Lähde: UL Benchmarks