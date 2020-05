Intelin uuden sukupolven kuluttajamalliston lippulaiva noudattaa aiemmista Skylake-johdannaisista tuttua kaavaa niin vahvuuksien kuin heikkouksiensa puolesta.

Intel julkisti hiljattain uudet Comet Lake-S -koodinimellä tunnetut 10. sukupolven Core-prosessorit. Vaikka prosessorit ja niitä tukevat Z490-emolevyt ovat jo ennakkomyynnissä, ei lehdistölle ole vielä annettu lupaa julkaista testejä prosessoreilla.

Bilibili-palvelussa toimiva teknologiakanava TecLab on viitannut Intelin NDA-päivämäärille kintaalla ja julkaissut videon, jossa Core i9-10900K -huippumallia vastaan asettuvat AMD:n Ryzen 9 3900X ja 3950X. Kertauksen vuoksi Core i9-10900K on 10-ytiminen prosessori, mikä tukee Hyper-threading-SMT-teknologian avulla maksimissaan 20 säikeen samanaikaista suorittamista. Sen peruskellotaajuus on 3,7 GHz ja Themal Velocity -Turbo-kellotaajuus yhdellä ytimellä peräti 5,3 GHz.

PCMark 10 -testeissä Intelin uusi prosessori on vahvoilla, peitoten molemmat AMD:n prosessorit joka osatestissä pienehköllä marginaalilla. SuperPi Mod 1.9 MP 1MB -testissä meno jatkuu Intelin voittaessa 7,323 sekunnin tuloksella selvästi AMD:n 3900X:n 9,350 ja 3950X:n 9,231 sekunnin tulokset. WPrime 1024M -testissä tulokset kuitenkin kääntyvät 3950X:n vieden selvän voiton 37,998 sekunnin tuloksella, kun 3900X selviää testistä 50,695 sekunnissa ja Intelin i9-10900K 58,048 sekunnissa.

Cinebench-testeissä ajettiin tuntemattomasta syystä vain moniydintestit, mitkä AMD voitti odotetusti. Core i9-10900K nettoaa R15-testissä 2671 pistettä, kun 3900X saa 3109 ja 3950X 4126 pistettä. R20:ssa 10900K saavutti 6314 pistettä, 3900X 7009 pistettä ja 3950X 9406 pistettä. WinRAR 5.9 -testissä i9-10900K kääntää taas tilanteen puolelleen, peitoten molempien AMD:n verrokkien vajaan 31 000 Kt/s tulokset 38,488 Kt/s tuloksellaan.

HWBotin x265 -videopakkaustestissä Intel jää pienellä marginaalilla peränpitäjäksi yltäen 1080p-resoluutiolla 80,195 FPS:n vauhtiin, kun 3900X pakkaa saman videon 81,106 FPS:n ja 3950X 95,064 FPS:n nopeudella. 4K-resoluutiolla järjestys on sama, 10900K yltää 20,376 FPS:n nopeuteen, 3900X 20,87 FPS:n nopeuteen ja 3950X 25,412 FPS:n nopeuteen. Puget Systemsin Photoshop-testissä Intelin i9-10900K voittaa AMD-kaksikon 968 pisteen tuloksellaan 3900X:n yltäessä 819 pisteeseen ja 3950X 802 pisteeseen. Saman sivuston After Effects -testissä ero kasvaa entisestään i9-10900K:n noustessa 1055 pisteeseen, kun AMD:n 3900X jää 846 ja 3950X 840 pisteeseen.

3DMark Fire Strike Extreme -testissä i9-10900K peittoaa 3900X:n sekä 3DMark-pisteissä että fysiikkapisteissä, mutta jää jälkeen 3950X:lle. 3DMark-pisteitä ropisi GeForce RTX 2080 Ti -näytönohjaimen kera 3900X:lle 15 750, 10900K:lle 16 091 ja 3950X:lle 16 319. Fysiikkapisteet olivat samassa järjestyksessä 28 532, 29 813 ja 32 632. TimeSpy-testissä Core i9-10900K sai 6794 3DMark-pistettä ja 6612 CPU-pistettä, kun 3900X jäi 6720 ja 6513 pisteeseen, mutta 3950X vei selvän voiton 7048 ja 8395 pisteen tuloksillaan.

Pelitesteissä ensimmäisenä on Intelin prosessoreilla aina vahva FarCry 5, jossa Core i9-10900K vie odotetusti kärkipaikan 135 FPS:n tuloksellaan Ryzen 9 3900X:n jäädessä 119 ja 3950X:n 116 FPS:ään. GTA 5 on puolestaan vahvempi AMD:lle, sillä i9-10900K jää 80,285 FPS:ään samalla kun 3900X yltää 88,52 ja 3950X 88,3 FPS:ään. Assassin’s Creed Odysseyssä i9-10900K pääsee jälleen niskan päälle 71 FPS:n keskimääräisellä tuloksella 3900X:n ja 3950X:n molempien saavuttaessa 65 FPS:n keskimääräisen ruudunpäivitysnopeuden.

Metro Exoduksessa Intel pysyy voitokkaana 62,02 FPS:n tuloksella, kun 3900X jää 55,78 ja 3950X 55,79 FPS:ään. Tomb Raiderissa kaikki kolme prosessoria olivat käytännössä tasoissa, vaikka i9-10900K:n 118 FPS:n tulos peittosikin 3950X:n kahden ja 3900X:n kolmen FPS:n erolla. Borderlands 3 jatkoi samaa linjaa i9-10900K:n yltäessä 78,82 FPS:ään, kun 3950X jäi 76,64 FPS:ään ja 3900X 76,63 FPS:ään. Kaikki pelitestit ajettiin 1440p-resoluutiolla.

Tehonkulutustestien kyseenalaista kunniaa jakava piikkipaikka meni odotusten mukaisesti edelleen 14 nanometrin prosessilla valmistettavalle Core i9-10900K:lle, joka imi rasituksessa töpselistä parhaimmillaan tai pahimmillaan 338 wattia, kun 3950X pärjäsi 306 ja 3900X 263 watilla. Lepotilassa Intelin uutuus kuitenkin on vähävirtaisempi 107 watin kulutuksella, kun AMD:n 3900X vaatii 126 ja 3950X 128 wattia. Kulutukset ovat koko kokoonpanon kulutuksia, ei pelkän prosessorin.

Lähde: TecLab @ Bilibili