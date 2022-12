Steam tulee saataville uusiin Model X- ja Model S -malleihin viimeisimmän ”holiday update” -päivityksen mukana.

Autovalmistaja Tesla on tarjonnut autojensa näyttöihin jo pidemmän aikaa pelaamismahdollisuuden, mutta nyt tuota ominaisuutta on laajennettu netisestään, sillä Valven Steam-kauppapaikka on tullut ladattavaksi Teslan uusiin Model S- ja Model X -autoihin.

Ilmoitus uusista Model S- ja Model X -malleista on vielä kohtalaisen karkea, eli tarkkaa määrittelyä esimerkiksi vuosimalleittain ei ole jaettu. Todennäköisesti uudet mallit voivat viitata esimerkiksi viimeisimpiin päivitysversioihin, joissa autojen ajotietokoneet päivitettiin uusiin AMD Ryzen -prosessoreihin ja AMD:n RDNA2-pohjaisiin grafiikkapiireihin.

Steamin saa autoihin uuden ”holiday update” -päivityksen mukana. Ladattavissa on Steam Beta, eli kyseessä on edelleen kehitysvaiheessa oleva ohjelmisto.

Teslan oma mainos Steam-kauppapaikan saapumisesta esittelee auton ruudulla pyörivää Cyberpunk 2077 -peliä. Käyttöjärjestelmänä autossa ei ole Windows, mutta käytössä voinee olettaa olevan Valven Proton, joka kääntää useat Windowsille luodut pelit toimimaan myös Linuxilla.

Steamin lisäksi uusin päivitys toi Teslan autoihin myös Apple Music -striimaussovelluksen.

