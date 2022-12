Pirullisen TDP:n täyttämistä varten näytönohjaimista löytyy 12VHPWR-liittimiä kaksin kappalein.

Kaikkein övereimmät, ylikellottajille suunnitellut erikoismallit näytönohjaimista ovat olleet viime vuosina EVGA:n ja Galaxin heiniä. Nyt ensin mainittu on joukosta poissa, mutta Galax ei aio kilpailun puutteen vuoksi lopettaa omia perinteitään, vaan on julkaissut nyt RTX 4090 -huippumallinsa kuluttajaversion.

Galax GeForce RTX 4090 Hall of Fame OC Lab ja OC Lab Plus ovat epäilemättä markkinoiden övereimmät RTX 4090 -mallit, joiden keskinäiset erot rajoittuvat vakiokellotaajuuksiin. Kaksikon erottaa kilpailijoiden massasta sen kaksi 16-pinnistä 12VHPWR-lisävirtaliitintä ja maksimissaan jopa 666 watin TDP-arvo. Kortin mukana tulee kaksi 4 x 8-pin > 12VHPWR-adapteria.

Galaxin RTX 4090 HOF -mallit eivät tee itsessään kellotaajuusennätyksiä, nopeammassa P-tilassakin niiden maksimikellotaajuudet ovat 2595 ja 2625 MHz, kun kilpailijoiden huippumalleissa ylletään 2640 MHz:iin. Ero tuleekin lähinnä ylikellotuspotentiaalista, joka on 666 watin TDP-arvolla 66 wattia kilpailijoita korkeampi. Korkeamman TDP:n ylikellotus-BIOSin saa käyttöön painamalla Hyper Boost -painiketta näytönohjaimen I/O-paneelissa.

HOF-mallit eivät jätä koristeluakaan puolitiehen, vaan näytönohjaimen coolerin keskimmäisestä tuulettimesta lähtee kruunumainen RGB-koristelu, jonka erillinen jatko-osa jatkuu vielä pitkälle näytönohjaimen kyljen yli. Luonnollisesti kruunun yläosasta on iloa tässä asennossa vain, jos näytönohjain on asennettu pystyyn, joten se on irrotettavissa ja asennettavissa ilmeisesti johdon päässä mihin tahansa se sattuu sopimaan. Mukana tulee myös HOF Panel III -näyttö, jolle löytyy oma RGB-kruununsa.

Lähde: VideoCardz