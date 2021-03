Thermalright julkaisi uuden ITX-käyttöön suunnitellun tuplatornicoolerin

Silver Arrow ITX-R Rev.A on suunniteltu erityisesti Asuksen ROG-sarjan Mini-ITX-emolevyille.

Thermalright on julkistanut tänään uuden Silver Arrow ITX-R Rev.A -prosessoricoolerin. Tuplatornirakenteinen cooleri on nimensä mukaisesti suunniteltu ITX-kokoonpanoihin. Cooleri on päivitetty versio vuonna 2017 julkaistusta alkuperäisestä Silver Arrow ITX-R:stä.

Silver Arrow ITX-R Rev.A muodostuu kuudesta 6 mm:n paksuisesta kuparisesta lämpöputkesta, kahdesta alumiinirivastosta ja niiden väliin sijoitetusta 130 mm:n tuulettimesta sekä nikkelipinnoitetusta kuparisesta pohjasta. Coolerin on muotoiltu tarjoamaan mahdollisimman paljon avointa tilaa prosessorin ympärille, minkä myötä sen pitäisi sopia hyvin yhteen suhteellisen tiukkaan pakattujen Mini-ITX-emolevyjen kanssa. Thermalright mainostaa coolerin olevan optimoitu nimenomaan Asuksen ROG-sarjan Mini-ITX-emolevyille tarjoten varmasti tilaa muistikammoille ja näytönohjaimille.

Edeltäjäänsä nähden Silver Arrow ITX-R Rev.A on pudottanut painoa 30 grammaa ja parantanut entisestään yhteensopivuuttaan CPU-kannan ympäristössä. Myös tuuletinta on päivitetty. Uutuuden mukana toimitetaan valmistajan TY-129B-tuuletin, jonka maksimikierrosnopeus on noussut 200 RPM:llä edeltäjästään. Hieman hämmentävästi myös miniminopeus on noussut vastaavan määrän. Coolerin tuotesivuilla valmistaja lupaa sen kykenevän maksimissaan 240 watin TDP:n jäähdyttämiseen, eli lupaukset ovat laskeneet edeltäjämallin 320 watista.

Thermalright Silver Arrow ITX-R Rev A:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 155 x 103 x 147 mm (L x S x K)

Paino: 630 grammaa

Materiaalit: 6 x 6 mm kuparista lämpöputkea, 2 alumiinirivastoa, nikkelöity kuparipohja

Prosessorin maksimi TDP: 240 wattia

130 mm:n TY-129B-tuuletin (600–1500 RPM, 84,97 CFM, 1,89 mm H2O, 19–23 dBA, PWM-ohjattava)

Yhteensopivuus: Intel 775, 115X, 1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066, AMD AM4

Thermalright ei ole vielä paljastanut Silver Arrow ITX-R Rev.A:n myyntihintaa, eikä myyntiintulon aikataulua.

