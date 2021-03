AMD julkaisi 3. sukupolven Epyc-prosessorit

Epyc 7003 -sarja perustuu Ryzen 5000 -sarjan tavoin Zen 3 -prosessorisiruihin ja edeltävästä sukupolvesta tuttuun IO-siruun.

AMD julkaisi odotetusti uudet 3. sukupolven Epyc-palvelinprosessorit. Julkaisutilaisuus on katsottavissa YouTubesta AMD:n omalta kanavalta, mutta uutiseen on upotettuna myös oleellisimmat osuudet sisältävä tiivistelmä julkaisutapahtumasta.

3. sukupolven Epyc -prosessorit eivät tarjoa suuria yllätyksiä, vaan kyseessä on Ryzen 5000 -sarjan kaltainen päivitys palvelinpuolelle: Uudet prosessorisirut, sama IO-siru. Epyc 7003 -sarjan prosessoreissa on enimmillään 64 ydintä kahdeksassa Zen 3 -prosessorisirussa ja mallista riippumatta 8-kanavaisella DDR4-3200-muistiohjaimella varustettu IO-siru 128 PCIe 4.0 -linjalla.

Zen 3 -prosessorisirut ovat identtisiä Ryzen-sarjan kanssa, eli niissä on yksi kahdeksan ytimen CCX 32 Mt:n jaetulla L3-muistilla. Vaikka IO-siru on periaatteessa sama kuin 2. sukupolven Epyceillä, siitä on otettu käyttöön uusia ominaisuuksia. Uusia ominaisuuksia ovat tuki 6-kanavaiselle muistin lomittamiselle, kun aiemmin tuettuina olivat 4- ja 8-kanavainen lomitus, sekä Infinity Fabric -linkkien nopeutus 16 Gbps:stä 18 Gbps:ään ja tuki PCI Expressin Extended Speed Modes -tiloille, jotka mahdollistavat standardia nopeammat yhteydet kiihdyttimille. Ominaisuus vaatii luonnollisesti tuen emolevyltä.

Suosittelemme Epyc-palvelinprosessoreista kiinnostuneille esimerkiksi AnandTechin syväluotaavampaa artikkelia aiheesta.

